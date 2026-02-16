آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 14:33

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن احتمالية عودة جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، بالعودة لتدريب ريال مدريد مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين مع بنفيكا.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا في صيف 2025، وبالتالي من المفترض أن يمتد تعاقده حتى صيف 2027.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مورينيو: ريال مدريد مثل الملك الجريح مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما مورينيو: ظننت أننا تأهلنا بعد التبديلات.. وتروبين سجل هدفا تاريخيا

الصحيفة الإسبانية، كشفت عن بند في عقد مورينيو يسمح له بالرحيل عن بنفيكا دون دفع أي شرط جزائي خلال عشرة أيام من المباراة الأخيرة في الموسم الحالي.

ولم يدل مورينيو بأي تصريحات عن هذا الشأن، فيما أشارت إلى راحته بالتواجد في البرتغال ليكون قرب عائلته وأقربائه.

ونلقت آس عن مصدر بأن احتمالية تولي مورينيو تدريب المنتخب البرتغالي بعد كأس العالم ضئيلة للغاية حاليا، ولكن أشارت المصادر إلى أن وجود مورينيو متطلب للغاية للمشروع من أجل نجاحه.

ويتولى روبرتو مارتينيز، تدريب منتخب البرتغال منذ يناير 2023.

وأكملت الصحيفة: "قد يغير اتصال من ريال مدريد كل شيء، لا يزال مورينيو يحمل في قلبه إرث النادي المدريدي."

وأثار تصريح مورينيو الجدل عقب مباراة الجولة الثامنة والأخيرة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مورينيو قال وقتها "كنت قريباً جداً من الذهاب إلى برنابيو للمرة الأولى منذ رحيلي مؤخراً، ولكن قبل يوم واحد فقط، اتصل بي بنفيكا واضطررت للحضور والتوقيع".

ونجح مورينيو في قيادة بنفيكا للفوز أمام ريال مدريد 4-2 والتأهل للمرحلة الإقصائية، وكذلك إبعاد ريال مدريد عن التأهل المباشر.

وأوقعت قرعة المرحلة الإقصائية ريال مدريد مجددا في مواجهة بنفيكا.

ريال مدريد بنفيكا جوزيه مورينيو
نرشح لكم
صدمة لـ ريال مدريد.. أثليتك: بيلينجهام لن يعود قريبا قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو
أخر الأخبار
ذا صن: ماتياس دي ليخت تعرض لانتكاسة في إصابته الشهر الماضي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
"تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي 39 دقيقة | ميركاتو
آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد 59 دقيقة | الدوري الإسباني
صدمة لـ ريال مدريد.. أثليتك: بيلينجهام لن يعود قريبا ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر مورينيو: ريال مدريد مثل الملك الجريح ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري ساعة | سعودي في الجول
قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523464/آس-ثغرة-في-عقد-مورينيو-قد-تعيده-لريال-مدريد