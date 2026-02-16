آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن احتمالية عودة جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، بالعودة لتدريب ريال مدريد مجددا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين مع بنفيكا.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا في صيف 2025، وبالتالي من المفترض أن يمتد تعاقده حتى صيف 2027.

الصحيفة الإسبانية، كشفت عن بند في عقد مورينيو يسمح له بالرحيل عن بنفيكا دون دفع أي شرط جزائي خلال عشرة أيام من المباراة الأخيرة في الموسم الحالي.

ولم يدل مورينيو بأي تصريحات عن هذا الشأن، فيما أشارت إلى راحته بالتواجد في البرتغال ليكون قرب عائلته وأقربائه.

ونلقت آس عن مصدر بأن احتمالية تولي مورينيو تدريب المنتخب البرتغالي بعد كأس العالم ضئيلة للغاية حاليا، ولكن أشارت المصادر إلى أن وجود مورينيو متطلب للغاية للمشروع من أجل نجاحه.

ويتولى روبرتو مارتينيز، تدريب منتخب البرتغال منذ يناير 2023.

وأكملت الصحيفة: "قد يغير اتصال من ريال مدريد كل شيء، لا يزال مورينيو يحمل في قلبه إرث النادي المدريدي."

وأثار تصريح مورينيو الجدل عقب مباراة الجولة الثامنة والأخيرة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مورينيو قال وقتها "كنت قريباً جداً من الذهاب إلى برنابيو للمرة الأولى منذ رحيلي مؤخراً، ولكن قبل يوم واحد فقط، اتصل بي بنفيكا واضطررت للحضور والتوقيع".

ونجح مورينيو في قيادة بنفيكا للفوز أمام ريال مدريد 4-2 والتأهل للمرحلة الإقصائية، وكذلك إبعاد ريال مدريد عن التأهل المباشر.

وأوقعت قرعة المرحلة الإقصائية ريال مدريد مجددا في مواجهة بنفيكا.