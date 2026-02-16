صدمة لـ ريال مدريد.. أثليتك: بيلينجهام لن يعود قريبا

من المتوقع أن يغيب جود بيلينجهام عن صفوف فريقه ريال مدريد لفترة أطول بسبب إصابته العضلية، وفقا لشبكة ذا أثلتيك.

مطلع الشهر الجاري أوضح ريال مدريد أن الدولي الإنجليزي أصيب في العضلة الخليفة، لتشير التقارير أنه سيغيب لمدة شهر.

لكنه سيغيب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعدما اتضح أن الإصابة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، حسب تقرير ذا أثليتك.

وأضاف التقرير أن توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا ألمح إلى أن فترة تعافي بيلينجهام قد تطول.

وذلك ما يعني أنه لن يكون جاهزًا في بداية مارس كما كان يُعتقد سابقًا.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو خلال الشوط الأول بالعضلة الخلفية.

اللاعب الإنجليزي شارك منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة مع ريال مدريد بمختلف المسابقات.

وتمكن جود من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4.