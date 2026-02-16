مؤتمر مورينيو: ريال مدريد مثل الملك الجريح

وصف جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا، فريق ريال مدريد بالجريح.

وحقق بنفيكا الفوز على حساب ريال مدريد بنتيجة 4-2 في الجولة الثامنة والأخيرة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز أناتولي تروبين حارس بنفيكا، هدفا رابعا في الوقت بدل الضائع، ليؤخل فريقه إلى ملحق دور الـ16، ويعود ريال مدريد مراكز للوراء ليخوض الملحق.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة بنفيكا مجددا بملحق ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعلم ما فعلناه مع ريال مدريد، إنه فريق مجروح الآن، ولكن الملك الجريح يكون أشد خطورة."

وأضاف "إنهم الملوك، الأمر لا يقتصر على التاريخ فقط، سنلعب ضد المرشح الأبرز للفوز بهذه البطولة."

وحذر مورينيو "هذا السيناريو يجعلهم أكثر خطورة."

وتوج ريال مدريد بـ 15 لقبا لدوري أبطال أوروبا كأكثر الأندية المتوجة باللقب.

ويستضيف بنفيكا منافسه ريال مدريد في ذهاب ثمن النهائي مساء غد الثلاثاء، على ملعب النور في العاصمة لشبونة.

فيما تقام مواجهة الإياب يوم الأربعاء 25 فبراير من الأسبوع المقبل.

ويقود جوزيه مورينيو، فريق بنفيكا منذ بداية الموسم الجاري.

وقاد مورينيو فريق ريال مدريد سابقا خلال الفترة من يناير 2010 حتى صيف 2013.

