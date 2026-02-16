قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 13:22

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء الاثنين ضد جيرونا.

ويلتقي برشلونة مع جيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة رافينيا الذي غاب عن الفريق أخر جولتين في الدوري الإسباني بسبب الإصابة وعن مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وأسينسيو أمام بنفيكا حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما

ويغيب ماركوس راشفورد للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة، بعدما غاب عن الخسارة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس يوم الخميس.

كما يستمر غياب بيدري وجافي وأندرياس كريستينسن بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - روني بردجي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ويقع جيرونا في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.

برشلونة ماركوس راشفورد رافينيا جيرونا
نرشح لكم
آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد صدمة لـ ريال مدريد.. أثليتك: بيلينجهام لن يعود قريبا مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو
أخر الأخبار
ذا صن: ماتياس دي ليخت تعرض لانتكاسة في إصابته الشهر الماضي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
"تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي 40 دقيقة | ميركاتو
آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
صدمة لـ ريال مدريد.. أثليتك: بيلينجهام لن يعود قريبا ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر مورينيو: ريال مدريد مثل الملك الجريح ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري ساعة | سعودي في الجول
قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523460/قائمة-برشلونة-عودة-رافينيا-أمام-جيرونا-واستمرار-غياب-راشفورد