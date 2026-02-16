قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء الاثنين ضد جيرونا.

ويلتقي برشلونة مع جيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة عودة رافينيا الذي غاب عن الفريق أخر جولتين في الدوري الإسباني بسبب الإصابة وعن مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ويغيب ماركوس راشفورد للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة، بعدما غاب عن الخسارة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس يوم الخميس.

كما يستمر غياب بيدري وجافي وأندرياس كريستينسن بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - روني بردجي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ويقع جيرونا في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.