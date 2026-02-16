قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وأسينسيو أمام بنفيكا

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 13:13

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أولمبياكوس

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه الذي سيلعب مساء الثلاثاء ضد بنفيكا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة استمرار غياب جود بيلينجهام وإيدير ميليتاو للإصابة.

أخبار متعلقة:
حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها

فيما يغيب الثنائي راؤول أسينسيو ورودريجو جوس بسبب الإيقاف.

ومن المرجح أن يظهر كيليان مبابي في التشكيل الأساسي بعد إراحته أمام ريال سوسيداد يوم السبت.

Image

وجاءت القائمة بالقائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن - خوان مارتينيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ساستيرو - تياجو.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وتقام مباراة الإياب في ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

ريال مدريد بنفيكا رودريجو راؤول أسينسيو
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا انتهت في دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (5)-(2) يوفنتوس.. حفلة أهداف التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو مؤتمر كامافينجا: لم أقدم أفضل ما لدي حتى الآن.. وفخور بما حققته في مسيرتي مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا 24 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين 29 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | كرة سلة
ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523459/قائمة-ريال-مدريد-غياب-رودريجو-وأسينسيو-أمام-بنفيكا