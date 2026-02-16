قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وأسينسيو أمام بنفيكا

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه الذي سيلعب مساء الثلاثاء ضد بنفيكا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد القائمة استمرار غياب جود بيلينجهام وإيدير ميليتاو للإصابة.

فيما يغيب الثنائي راؤول أسينسيو ورودريجو جوس بسبب الإيقاف.

ومن المرجح أن يظهر كيليان مبابي في التشكيل الأساسي بعد إراحته أمام ريال سوسيداد يوم السبت.

وجاءت القائمة بالقائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن - خوان مارتينيز.

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ساستيرو - تياجو.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وتقام مباراة الإياب في ملعب سنتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.