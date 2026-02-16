خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

قرر النادي المصري الإفراج عن مستحقات اللاعبين عقب التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وحقق المصري الفوز أمام زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة.

وعلم FilGoal.com أن كامل أبو علي رئيس المصري قرر صرف مستحقات اللاعبين.

وقرر أبو علي صرف آخر قسطين للاعبين من مستحقاتهم، حسبما علم FilGoal.com

وكان مجلس إدارة المصري قرر وقف مستحقات اللاعبين بعد الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس مصر أمام زد يوم 21 يناير الماضي.

واحتل المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متفوقا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف.

ويتصدر الزمالك المجموعة بـ 11 نقطة.

وتقام قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الواحدة ظهر الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وينتظر المصري مواجهة إما شباب بلوزداد أو اتحاد العاصمة الجزائريين، أو الوداد المغربي في ربع النهائي.

وحقق المصري ثاني فوز له من بداية العام أمام زيسكو بعدما حقق الفوز الوحيد قبلها أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وفي بقية المباريات منذ بداية العام ودع المصري كأس مصر من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام زد، وخاض مباراتين أمام الزمالك في الكونفدرالية تعادل في الأولى وخسر في الثانية.

كما تلقى خسارة أمام كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا بالجولة قبل الأخيرة.

وتعادل أمام زد، ووادي دجلة في الدوري بالنتيجة ذاتها 1-1.