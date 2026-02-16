خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 12:40

كتب : عمرو نبيل

المصري

قرر النادي المصري الإفراج عن مستحقات اللاعبين عقب التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وحقق المصري الفوز أمام زيسكو الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والأخيرة لحساب المجموعة الرابعة.

وعلم FilGoal.com أن كامل أبو علي رئيس المصري قرر صرف مستحقات اللاعبين.

أخبار متعلقة:
تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية المصري يتخطى زيسكو بثنائية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية "مسئولو الرابطة يكيلون بمكيالين".. المصري يحتج على عقوبته بداعي السباب الجماعي

وقرر أبو علي صرف آخر قسطين للاعبين من مستحقاتهم، حسبما علم FilGoal.com

وكان مجلس إدارة المصري قرر وقف مستحقات اللاعبين بعد الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس مصر أمام زد يوم 21 يناير الماضي.

واحتل المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متفوقا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف.

ويتصدر الزمالك المجموعة بـ 11 نقطة.

وتقام قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الواحدة ظهر الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وينتظر المصري مواجهة إما شباب بلوزداد أو اتحاد العاصمة الجزائريين، أو الوداد المغربي في ربع النهائي.

وحقق المصري ثاني فوز له من بداية العام أمام زيسكو بعدما حقق الفوز الوحيد قبلها أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وفي بقية المباريات منذ بداية العام ودع المصري كأس مصر من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام زد، وخاض مباراتين أمام الزمالك في الكونفدرالية تعادل في الأولى وخسر في الثانية.

كما تلقى خسارة أمام كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا بالجولة قبل الأخيرة.

وتعادل أمام زد، ووادي دجلة في الدوري بالنتيجة ذاتها 1-1.

المصري الكونفدرالية كامل أبو علي
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية "الشكر لا يكفيكم حقكم".. رسالة شيكابالا إلى جماهير الزمالك بعد التأهل في الكونفدرالية عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد 9 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وأسينسيو أمام بنفيكا 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية 52 دقيقة | الدوري المصري
كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط ساعة | الكرة الإفريقية
من أجل كأس العالم.. نيمار يصنع هدفا في ظهوره الأول هذا الموسم مع سانتوس ساعة | أمريكا
بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا ساعة | سعودي في الجول
حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو فتح الباب أمام العالم للقدوم إلى السعودية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523458/خبر-في-الجول-المصري-يقرر-صرف-مستحقات-اللاعبين-بعد-التأهل-لربع-نهائي-الكونفدرالية