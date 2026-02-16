من أجل كأس العالم.. نيمار يصنع هدفا في ظهوره الأول هذا الموسم مع سانتوس

صنع نيمار هدفا في مباراة فريقه سانتوس أمام فيلو كلوب في دور المجموعات من دوري باوليستا في ولاية ساو باولو البرازيلية.

ونجح سانتوس في الفوز بنتيجة 6-0 أمام فيلو كلوب.

وحل نيمار بديلا وشارك خلال أحداث الشوط الثاني لأول مرة هذا الموسم لمدة 45 دقيقة.

وصنع نيمار الهدف الخامس لفريق لزميله جابرييل باربوسا الذي سجل الهدفين الأول والخامس.

وانضم نيمار إلى سانتوس في يناير 2025 قادما من الهلال السعودي.

ويستهدف نيمار التواجد في كأس العالم 2026 رفقة البرازيل.

وتعرض نيمار لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم.

وأجرى نيمار عملية جراحية ناجحة بالمنظار في ركبته في ديسمبر الماضي.

ويتنافس في دوري باوليستا 16 ناديا ويستمر خلال الفترة من يناير حتى إبريل.

ويتواجد في الدوري 4 من أشهر الفرق البرازيلية وهم كورينثيانز، وبالميراس، وسانتوس، وساوباولو.

وكان نيمار قد تحامل على نفسه من أجل صعوبة موقف سانتوس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي الموسم المنقضي والمنافسة على البقاء.

وشارك نيمار مع سانتوس في مباراة يوفينتودي بالجولة قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي وسجل هاتريك خلال 18 دقيقة.

وتمكن نيمار من إنقاذ فريقه وحافظ على بقائه في الدوري البرازيلي للموسم الجديد.

