بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 12:02
كتب : FilGoal
استعاد نادي اتحاد جدة خدمات الهولندي ستيفين بيرجوين قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وانضم اسم بيرجوين إلى قائمة اللاعبين المغادرين إلى الدوحة يوم الاثنين، تحضيراً لمواجهة السد القطري الثلاثاء.
وغادر الهولندي مع النمور بعد تعافيه التام من الإصابة.
في حين استمر استبعاد عبد الرحمن العبود.
وذلك بعدما أعلن النادي عودته للتدريبات تمهيداً لدخوله التدريبات الجماعية.
وكان اتحاد جدة قد أعلن عن قائمته المغادرة للمواجهة الأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة والتي شهدت وجود 12 لاعباً أجنبياً.
وشهدت القائمة عدم وجود الفرنسي موسى ديابي.
وكان ديابي قريبا من مغادرة اتحاد جدة نحو إنتر الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية.
