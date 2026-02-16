حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن

يبدو أن أناتولي تروبين حارس مرمى بنفيكا لا يصدق حتى الآن أنه سجل هدفا دراميا في مرمى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتتجدد المواجهة بين بنفيكا وريال مدريد ولكن هذه المرة في ذهاب ملحق دور الـ16 يوم الثلاثاء.

وقال تروبين في تصريحات لموقع يويفا: "لم يكن في رأسي أي أفكار حين تقدمت لمنطقة جزاء ريال مدريد، أو ما إذا كنت سأسجل أم لا".

وأضاف "كنت فقط ألعب في تلك اللحظة، هذا كل شيء. وفي النهاية، سارت الأمور بشكل مثالي".

بسيناريو جنوني تأهل بنفيكا ضمن الـ24 الأوائل بعد أن فاز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، الجنون جاء بنهاية المباراة بعد أن سجل تروبين هدف التأهل في الدقيقة 98.

وتابع "لقد شاهدت اللقطة ألف مرة منذ ذلك الحين، لأنها شيء فريد من نوعه، عرضية رائعة حقًا فريدرك أورسنيس، وأنهيتها أنا أيضًا بشكل ممتاز".

وكان بنفيكا بحاجة إلى هدف واحد ليتأهل ضمن الـ24 الأوائل، قبل أن يسجل تروبين هدفا قاتل بالدقيقة الأخيرة.

وأوقعت قرعة ملحق دور الـ16 ريال مدريد أمام بنفيكا مجددا.

وتلعب مباراة الذهاب في البرتغال يوم الثلاثاء.

بينما يقام الإياب بإسبانيا الأربعاء المقبل.