المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو فتح الباب أمام العالم للقدوم إلى السعودية

دافع البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي لنادي أهلي جدة السعودي، عن مواطنه كرسيتانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وقال بيدرو في تصريحات لسكاي سبورتس تعليقا على أزمة رونالدو الأخيرة: "إذا كنا نعمل هنا في السعودية، فالرصيد الأكبر يعود إلى تواجد كرستيانو رونالدو هنا، فهو السبب لقدومنا هنا."

وأكمل "نحمل احتراما كبيرا لكرستيانو رونالدو، فهو فتح الباب أمام بقية العالم وخاصة البرتغاليين للعمل في السعودية."

وأتم "رونالدو يقدم أداء مذهل في كل مباراة، ويحافظ على التسجيل وزيادة أرقامه غير المصدقة."

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الرياض والاتحاد في الدوري السعودي.

رونالدو كان قد غاب عن تدريبات الفريق بسبب الغضب من الإدارة ولخلاف مع صندوق الاستثمار السعودي حول قلة دعم النادي مقارنة بباقي أندية القمة بالسعودية.

صاحب الـ 41 عاماً شارك منذ بداية الموسم الحالي بقميص النصر في 23 مباراة، وتمكن من تسجيل 19 هدفاً وصناعة 3 أهداف.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج ويبدأ رحلته مع النصر السعودي الذي توج معه بلقب كأس الأندية العربية.