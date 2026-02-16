المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو فتح الباب أمام العالم للقدوم إلى السعودية

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

روي بيدرو - المدير الرياضي لـ أهلي جدة السعودي

دافع البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي لنادي أهلي جدة السعودي، عن مواطنه كرسيتانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وقال بيدرو في تصريحات لسكاي سبورتس تعليقا على أزمة رونالدو الأخيرة: "إذا كنا نعمل هنا في السعودية، فالرصيد الأكبر يعود إلى تواجد كرستيانو رونالدو هنا، فهو السبب لقدومنا هنا."

وأكمل "نحمل احتراما كبيرا لكرستيانو رونالدو، فهو فتح الباب أمام بقية العالم وخاصة البرتغاليين للعمل في السعودية."

أخبار متعلقة:
رونالدو يقود النصر لتحقيق انتصار هام أمام الفتح انتهت الأزمة.. رونالدو على رأس قائمة النصر أمام الفتح رابطة الدوري السعودي تنهي الجدل حول أزمة رونالدو وصفقة بنزيمة

وأتم "رونالدو يقدم أداء مذهل في كل مباراة، ويحافظ على التسجيل وزيادة أرقامه غير المصدقة."

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

وغاب رونالدو عن مباراتي النصر أمام الرياض والاتحاد في الدوري السعودي.

رونالدو كان قد غاب عن تدريبات الفريق بسبب الغضب من الإدارة ولخلاف مع صندوق الاستثمار السعودي حول قلة دعم النادي مقارنة بباقي أندية القمة بالسعودية.

صاحب الـ 41 عاماً شارك منذ بداية الموسم الحالي بقميص النصر في 23 مباراة، وتمكن من تسجيل 19 هدفاً وصناعة 3 أهداف.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج ويبدأ رحلته مع النصر السعودي الذي توج معه بلقب كأس الأندية العربية.

النصر أهلي جدة الدوري السعودي كرستيانو رونالدو
نرشح لكم
بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا مدرب الشباب السعودي يطالب بكل رواتبه ويرفض التنازل.. والأزمة تتصاعد الهلال يوقع عقود احترافية مع 22 موهبة شابة ثيو هيرنانديز يغيب عن الهلال أمام الوحدة الإماراتي الرياضية: لجنة الحكام السعودية تسلم التسجيلات الصوتية لاتحاد جدة والقادسية جوزيه جوميز: لا نستحق الخسارة أمام النصر.. والحكم أثار الجدل جيسوس: سأحاول المنافسة على لقب الدوري السعودي بالأسلحة التي أملكها رونالدو يقود النصر لتحقيق انتصار هام أمام الفتح
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وأسينسيو أمام بنفيكا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية 37 دقيقة | الدوري المصري
كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
من أجل كأس العالم.. نيمار يصنع هدفا في ظهوره الأول هذا الموسم مع سانتوس ساعة | أمريكا
بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا ساعة | سعودي في الجول
حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو فتح الباب أمام العالم للقدوم إلى السعودية ساعة | سعودي في الجول
سيتي يستعيد سافينيو قبل مواجهة نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523453/المدير-الرياضي-لأهلي-جدة-رونالدو-فتح-الباب-أمام-العالم-للقدوم-إلى-السعودية