مدرب الشباب السعودي يطالب بكل رواتبه ويرفض التنازل.. والأزمة تتصاعد

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن خسارة الشباب أمام أهلي جدة 2ـ5 بالدوري السعودي يوم الجمعة تسببت في أزمة عنيفة داخل الشباب.

وخسر الشباب بملعبه أمام أهلي جدة ضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الإسباني إيمانول ألجواسيل مدرب الشباب توجَّه يوم السبت إلى مقر النادي لقيادة التدريبات، لكنَّه فوجئ برفض قيادته، هو وطاقمه، الحصة التدريبية من قِبل مسؤولي الشباب، وإبلاغه بقرار إقالته، وأن الخطاب الرسمي على مكتبه.

وأضاف التقرير أن ألجواسيل أبلغ إدارة النادي بأنه سيُراجع الخطاب مع وكيل أعماله قبل اتخاذ موقفه النهائي، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين.

وعاد المدرب يوم الأحد إلى مقر النادي، وأكد للمسؤولين ضرورة التواصل مع وكيله، وسداد كامل مستحقات عقده المتبقي، الذي يمتد نحو عام ونصف العام.

وأشار التقرير إلى أن الإسباني يشعر بغياب التقدير داخل النادي، ويعد طريقةَ التعامل معه غير مناسبة سواء في اللقاءات الإعلامية، أو داخل غرفة الملابس خلال آخر مباراتين من قِبل عبد العزيز المالك، رئيس النادي، ما جعله يتمسك برواتبه جميعها دون أي تنازل حتى الآن.

وكان ألجواسيل تخلَّف عن حضور المؤتمر الصحفي عقب الخسارة الثقيلة أمام أهلي جدة.

ومنذ توليه المهمة، الصيف الماضي، قاد الإسبابي فريق الشباب في 24 مباراةً، حقق خلالها 6 انتصاراتٍ، وتعادل في 7، مقابل 11 خسارةً.

وفي تطورٍ موازٍ، كلَّفت إدارة الشباب عبد الله المطيري، مدرب فريق تحت 17 عامًا، بالإشراف مؤقتًا على الفريق الأول، في انتظار اتضاح الصورة النهائية خلال الأيام المقبلة.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.