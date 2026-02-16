مدرب الشباب السعودي يطالب بكل رواتبه ويرفض التنازل.. والأزمة تتصاعد

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

إيمانول ألجواسيل

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن خسارة الشباب أمام أهلي جدة 2ـ5 بالدوري السعودي يوم الجمعة تسببت في أزمة عنيفة داخل الشباب.

وخسر الشباب بملعبه أمام أهلي جدة ضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن الإسباني إيمانول ألجواسيل مدرب الشباب توجَّه يوم السبت إلى مقر النادي لقيادة التدريبات، لكنَّه فوجئ برفض قيادته، هو وطاقمه، الحصة التدريبية من قِبل مسؤولي الشباب، وإبلاغه بقرار إقالته، وأن الخطاب الرسمي على مكتبه.

أخبار متعلقة:
الهلال يوقع عقود احترافية مع 22 موهبة شابة لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي حارس الجيش الملكي: في بعض الأحيان لا يتم الترحيب بك توروب: سعيد بأداء الأهلي ضد الجيش الملكي.. ومحبط لهذا السبب

وأضاف التقرير أن ألجواسيل أبلغ إدارة النادي بأنه سيُراجع الخطاب مع وكيل أعماله قبل اتخاذ موقفه النهائي، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين.

وعاد المدرب يوم الأحد إلى مقر النادي، وأكد للمسؤولين ضرورة التواصل مع وكيله، وسداد كامل مستحقات عقده المتبقي، الذي يمتد نحو عام ونصف العام.

تقرير: خطوة واحدة تفصل الشباب السعودي عن التعاقد مع بن زكري

وأشار التقرير إلى أن الإسباني يشعر بغياب التقدير داخل النادي، ويعد طريقةَ التعامل معه غير مناسبة سواء في اللقاءات الإعلامية، أو داخل غرفة الملابس خلال آخر مباراتين من قِبل عبد العزيز المالك، رئيس النادي، ما جعله يتمسك برواتبه جميعها دون أي تنازل حتى الآن.

وكان ألجواسيل تخلَّف عن حضور المؤتمر الصحفي عقب الخسارة الثقيلة أمام أهلي جدة.

ومنذ توليه المهمة، الصيف الماضي، قاد الإسبابي فريق الشباب في 24 مباراةً، حقق خلالها 6 انتصاراتٍ، وتعادل في 7، مقابل 11 خسارةً.

وفي تطورٍ موازٍ، كلَّفت إدارة الشباب عبد الله المطيري، مدرب فريق تحت 17 عامًا، بالإشراف مؤقتًا على الفريق الأول، في انتظار اتضاح الصورة النهائية خلال الأيام المقبلة.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

الشباب إيمانول ألجواسيل
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات
أخر الأخبار
الزمالك ينتقد الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي "النادي لن يقف مكتوف الأيدي" 34 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال 52 دقيقة | سعودي في الجول
نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه ساعة | الكرة المصرية
نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق ساعة | سعودي في الجول
يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523451/مدرب-الشباب-السعودي-يطالب-بكل-رواتبه-ويرفض-التنازل-والأزمة-تتصاعد