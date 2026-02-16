الهلال يوقع عقود احترافية مع 22 موهبة شابة

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 10:51

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد وتوقيع عقودٍ احترافيةٍ مع 22 لاعبًا في فريق تحت 21 عامًا.

وأوضح النادي عبر موقعه أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة، وتعزيز استقرار الفريق.

وشدد في الوقت ذاته على حرص إدارة النادي على دعم الفئات السنية، وتمكين اللاعبين من مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية.

أخبار متعلقة:
ثيو هيرنانديز يغيب عن الهلال أمام الوحدة الإماراتي الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران "آلام في مفصل القدم".. الهلال يعلن إصابة ثيو هيرنانديز الهلال يعلن تجديد تعاقد كوليبالي لمدة موسم

وذلك بما يسهم في رفد الفريق الأول بالعناصر المميزة مستقبلًا.

وضمَّت قائمة اللاعبين الذين تمَّ التوقيع والتجديد معهم: سامر النعمي، أحمد حمزة، لؤي العبيدي، مصطفى حسانين، يوسف الشراري، بدر هبة، أحمد بن حميد، سعد المطيري، فهد فلاتة.

وعلي المهداوي، سعود هارون، عبد العزيز جرموش، عبد العزيز بن معمر، خالد اللحيان.

وإبراهيم الهملان، عبد الله الزيد، تركي الغميل، عبد الإله الغامدي، صالح برناوي، علي آل سعيد، ريان الغامدي، ومحمد الزيد.

الهلال
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات
أخر الأخبار
الزمالك ينتقد الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي "النادي لن يقف مكتوف الأيدي" 34 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال 52 دقيقة | سعودي في الجول
نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه ساعة | الكرة المصرية
نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق ساعة | سعودي في الجول
يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523450/الهلال-يوقع-عقود-احترافية-مع-22-موهبة-شابة