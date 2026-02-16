الهلال يوقع عقود احترافية مع 22 موهبة شابة

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد وتوقيع عقودٍ احترافيةٍ مع 22 لاعبًا في فريق تحت 21 عامًا.

وأوضح النادي عبر موقعه أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة، وتعزيز استقرار الفريق.

وشدد في الوقت ذاته على حرص إدارة النادي على دعم الفئات السنية، وتمكين اللاعبين من مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية.

وذلك بما يسهم في رفد الفريق الأول بالعناصر المميزة مستقبلًا.

وضمَّت قائمة اللاعبين الذين تمَّ التوقيع والتجديد معهم: سامر النعمي، أحمد حمزة، لؤي العبيدي، مصطفى حسانين، يوسف الشراري، بدر هبة، أحمد بن حميد، سعد المطيري، فهد فلاتة.

وعلي المهداوي، سعود هارون، عبد العزيز جرموش، عبد العزيز بن معمر، خالد اللحيان.

وإبراهيم الهملان، عبد الله الزيد، تركي الغميل، عبد الإله الغامدي، صالح برناوي، علي آل سعيد، ريان الغامدي، ومحمد الزيد.