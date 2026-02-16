مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 10:49
كتب : FilGoal
يلتقي الاتحاد السكندري أمام سموحة ضمن 3 مباريات تقام اليوم الإثنين، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري.
كما يحل برشلونة ضيفا على جيرونا ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.
ويمكنك الاطلاع على كافة مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير.. من خلال الضغط هنا
الدوري المصري
إنبي × البنك الأهلي الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت 1
مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 2
الاتحاد السكندري × سموحة الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 1
الدوري الإسباني
جيرونا × برشلونة الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD
دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال × الوحدة الساعة 8:15 عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
الأهلي السعودي × شباب الأهلي دبي الساعة 6 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 2 HD
نرشح لكم
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا