مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

برشلونة

يلتقي الاتحاد السكندري أمام سموحة ضمن 3 مباريات تقام اليوم الإثنين، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري.

كما يحل برشلونة ضيفا على جيرونا ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويمكنك الاطلاع على كافة مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير.. من خلال الضغط هنا

أخبار متعلقة:
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل

الدوري المصري

إنبي × البنك الأهلي الساعة 8 مساءً عبر قناة أون سبورت 1

مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 2

الاتحاد السكندري × سموحة الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 1

الدوري الإسباني

جيرونا × برشلونة الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال × الوحدة الساعة 8:15 عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الأهلي السعودي × شباب الأهلي دبي الساعة 6 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 2 HD

برشلونة الدوري مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا
أخر الأخبار
كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
من أجل كأس العالم.. نيمار يصنع هدفا في ظهوره الأول هذا الموسم مع سانتوس 21 دقيقة | أمريكا
بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا 28 دقيقة | سعودي في الجول
حارس بنفيكا: شاهدت هدفي أمام ريال مدريد 1000 مرة حتى الآن 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لأهلي جدة: رونالدو فتح الباب أمام العالم للقدوم إلى السعودية 42 دقيقة | سعودي في الجول
سيتي يستعيد سافينيو قبل مواجهة نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الشباب السعودي يطالب بكل رواتبه ويرفض التنازل.. والأزمة تتصاعد ساعة | سعودي في الجول
الهلال يوقع عقود احترافية مع 22 موهبة شابة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523449/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-3-مواجهات-في-الدوري-المصري-وبرشلونة-ضيفا-على-جيرونا