مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما

كشف دونييل مالين، لاعب روما، أن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني للفريق، لعب دورًا كبيرًا في انضمامه للنادي. 2 نابولي 2 روما الدوري الإيطالي انتهت 21:45

وتعادل روما مع منافسه نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي وسجل مالين ثنائية الجيالوروسي.

وقال اللاعب الهولندي عبر DAZN: "صراحة، أنا محبط جدا، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز وقد قدمنا ما يكفي".

وأضاف "جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانتقال إلى روما، أخبرني عن مركزي في الملعب وما يريدني أن أفعله، وما يشعر أنه يمكنني إضافته للفريق".

وأتم "أعتقد أن روما هو نادي كبير جدا، وله طموحات كبيرة، والمكان المناسب لي للعب كرة القدم. لهذا اخترت روما".

ويواصل مالين تقديم مستوى رائع منذ انضمامه للنادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح مالين اللاعب الثالث الذي يسجل 4 أهداف أو أكثر خلال أول 5 مباريات مع الجيالوروسي في بطولة الدوري في عهد الـ 3 نقاط، وفعل جابرييل عمر باتيستوتا الذي أحرز 6 أهداف، وستيفان الشعراوي 4 أهداف.

وبرغم التعادل، إلا أن روما اقتحم المربع الذهبي مبعدا يوفنتوس، إذ وصل للنقطة 47 بفارق نقطة عن البيانكونيري الخامس.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث.