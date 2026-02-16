مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

دونييل مالين - روما

وتعادل روما مع منافسه نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي وسجل مالين ثنائية الجيالوروسي.

أخبار متعلقة:
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا

وقال اللاعب الهولندي عبر DAZN: "صراحة، أنا محبط جدا، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز وقد قدمنا ما يكفي".

وأضاف "جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانتقال إلى روما، أخبرني عن مركزي في الملعب وما يريدني أن أفعله، وما يشعر أنه يمكنني إضافته للفريق".

وأتم "أعتقد أن روما هو نادي كبير جدا، وله طموحات كبيرة، والمكان المناسب لي للعب كرة القدم. لهذا اخترت روما".

ويواصل مالين تقديم مستوى رائع منذ انضمامه للنادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح مالين اللاعب الثالث الذي يسجل 4 أهداف أو أكثر خلال أول 5 مباريات مع الجيالوروسي في بطولة الدوري في عهد الـ 3 نقاط، وفعل جابرييل عمر باتيستوتا الذي أحرز 6 أهداف، وستيفان الشعراوي 4 أهداف.

وبرغم التعادل، إلا أن روما اقتحم المربع الذهبي مبعدا يوفنتوس، إذ وصل للنقطة 47 بفارق نقطة عن البيانكونيري الخامس.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث.

روما نابولي دونييل مالين
نرشح لكم
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية تقرير: باستوني يتلقى تهديدات بسبب واقعة طرد كالولو موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي
أخر الأخبار
مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا ساعة | الكرة الأوروبية
عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل 2 ساعة | الكرة المصرية
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523448/مالين-جاسبريني-لعب-دورا-كبيرا-في-اختياري-للانضمام-لروما