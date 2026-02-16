جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا

انهال جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما بالمديح على لاعبه دونييل مالين بعد مباراة الفريق ضد نابولي.

وتعادل روما مع منافسه نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي وسجل مالين ثنائية الجيالوروسي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "كنت دائما مقتنعا بأن مالين يمتلك الخصائص المثالية لأسلوب لعبنا، فهو مهاجم كامل، يمكنه التسديد وسريع ويمكنه التنسيق مع زملائه، هذه هي النوعية التي تحتاجها فرقنا".

وأضاف "مهاجم مثل مالين يسجل بشكل متكرر لأنه نضعه في مكان يمكنه من أن يكون خطيرا بشكل مستمر".

وأتم "لست خائفا من القول إنه إذا كان لدينا مالين في النصف الأول من الموسم، لكان لدينا نقاط أكثر الآن".

ويواصل مالين تقديم مستوى رائع منذ انضمامه للنادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح مالين اللاعب الثالث الذي يسجل 4 أهداف أو أكثر خلال أول 5 مباريات مع الجيالوروسي في بطولة الدوري في عهد الـ 3 نقاط، وفعل جابرييل عمر باتيستوتا الذي أحرز 6 أهداف، وستيفان الشعراوي 4 أهداف.

وبرغم التعادل، إلا أن روما اقتحم المربع الذهبي مبعدا يوفنتوس، إذ وصل للنقطة 47 بفارق نقطة عن البيانكونيري الخامس.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث.