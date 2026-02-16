عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة

تعرض جياكومو راسبادوري لاعب أتالانتا إلى إصابة قوية في مباراة فريقه ضد لاتسيو.

وفاز أتالانتا على خصمه لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت الماضي.

وبحسب قناة ميدياست سبورت، فإن راسبادوري تعرض لتمزق في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وتأتي هذه "الضربة الحقيقية" لأتالانتا كما عبر عنها رافاييلي بالادينو المدير الفني للفريق في ظل النتائج الرائعة التي يحققها.

ويعد أتالانتا أكثر فريق في الدوريات الـ 5 الكبرى خلال الموسم الحالي الذي خرج من المباريات بدون تلقي أي أهداف في مرماه بـ 6 مباريات.

وكان راسبادوري قد دخل بديلا بين شوطي المباراة بدلا من لازار ساماردزيتش.

وفي الدقيقة 88 خرج راسبادوري بسبب الإصابة التي تعرض ولم يحدث بالادينو وقتها تبديل.

وانضم راسبادوري إلى أتالانتا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 22 مليون يورو.

وارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 42 في المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو، بنيما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 33 في المركز التاسع.