عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

جياكومو راسبادوري - أتالانتا

تعرض جياكومو راسبادوري لاعب أتالانتا إلى إصابة قوية في مباراة فريقه ضد لاتسيو.

وفاز أتالانتا على خصمه لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي السبت الماضي.

وبحسب قناة ميدياست سبورت، فإن راسبادوري تعرض لتمزق في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

أخبار متعلقة:
كأس إيطاليا - أتالانتا يحقق انتصارا كبيرا على يوفنتوس ويتأهل لنصف النهائي أتلتيكو مدريد يعلن التوصل لاتفاق مع أتالانتا لضم لوكمان سكاي: لاتسيو يتوصل لاتفاق مع أتالانتا لاستعارة مالديني تقرير: أتالانتا متمسك ببقاء لوكمان ولكن

وتأتي هذه "الضربة الحقيقية" لأتالانتا كما عبر عنها رافاييلي بالادينو المدير الفني للفريق في ظل النتائج الرائعة التي يحققها.

ويعد أتالانتا أكثر فريق في الدوريات الـ 5 الكبرى خلال الموسم الحالي الذي خرج من المباريات بدون تلقي أي أهداف في مرماه بـ 6 مباريات.

وكان راسبادوري قد دخل بديلا بين شوطي المباراة بدلا من لازار ساماردزيتش.

وفي الدقيقة 88 خرج راسبادوري بسبب الإصابة التي تعرض ولم يحدث بالادينو وقتها تبديل.

وانضم راسبادوري إلى أتالانتا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 22 مليون يورو.

وارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 42 في المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو، بنيما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة 33 في المركز التاسع.

الدوري الإيطالي أتالانتا راسبادوري
نرشح لكم
مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية تقرير: باستوني يتلقى تهديدات بسبب واقعة طرد كالولو موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي
أخر الأخبار
مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا ساعة | الكرة الأوروبية
عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل 2 ساعة | الكرة المصرية
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523446/عكس-التيار-أتالانتا-يفقد-خدمات-راسبادوري-للإصابة