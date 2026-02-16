شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل

يرى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن فريقه قدم مستوى رائع أمام الجيش الملكي رغم التعادل السلبي.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال شوبير عبر أون سبورت: "الأهم هو تحقيق الهدف المطلوب وهو تصدر المجموعة، قدمنا مباراة رائعة ولكن غاب عنا التوفيق في تسجيل الأهداف".

وأضاف "كان لنا عدة فرصة خطيرة عكس مباراة شبيبة القبائل التي لم نصنع فيها فرص كثيرة وأيضا انتهت بالتعادل السلبي".

وأكمل "أشكر توروب على ثقته في وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

وواصل "أمامنا مباريات مهمة في الدوري ونريد تحسين موقفنا في البطولة بالفوز في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "ننتظر قرعة دور الثمانية لمعرفة خصمنا المقبل في دوري أبطال إفريقيا".