شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

إحماء الأهلي ضد الجيش الملكي - مصطفى شوبير

يرى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن فريقه قدم مستوى رائع أمام الجيش الملكي رغم التعادل السلبي.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

أخبار متعلقة:
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي

وقال شوبير عبر أون سبورت: "الأهم هو تحقيق الهدف المطلوب وهو تصدر المجموعة، قدمنا مباراة رائعة ولكن غاب عنا التوفيق في تسجيل الأهداف".

وأضاف "كان لنا عدة فرصة خطيرة عكس مباراة شبيبة القبائل التي لم نصنع فيها فرص كثيرة وأيضا انتهت بالتعادل السلبي".

وأكمل "أشكر توروب على ثقته في وأتمنى أن يكون القادم أفضل".

وواصل "أمامنا مباريات مهمة في الدوري ونريد تحسين موقفنا في البطولة بالفوز في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "ننتظر قرعة دور الثمانية لمعرفة خصمنا المقبل في دوري أبطال إفريقيا".

الأهلي الجيش الملكي مصطفى شوبير
نرشح لكم
توروب: سعيد بأداء الأهلي ضد الجيش الملكي.. ومحبط لهذا السبب الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في القاهرة مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب يوسف بلعمري: التأهل لم يكن سهلا.. والأهلي جاهز لأي منافس تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية
أخر الأخبار
مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل 2 ساعة | الكرة المصرية
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523445/شوبير-لعبنا-مباراة-رائعة-ضد-الجيش-الملكي-رغم-التعادل