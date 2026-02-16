كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي إعجابه بأداء فريقه ضد روما موضحا أنها لو كانت في رياضة الملاكمة لربح بها بالنقاط.

وتعادل روما مع منافسه نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "قاتلنا مرتين للعودة في النتيجة، تعادلنا مع روما كان إنجازا كبيرا، وأعتقد أنه إذا كانت هذه مباراة ملاكمة، لربحناها بالنقاط".

وأضاف "كانت مباراة ممتعة لعبت بمستوى عال، وكان هناك صعوبة في اللعب لأن الضغط كان عاليا من كلا الفريقين".

وأكمل "مستقبلنا يعتمد على ما سنفعله في الـ 13 مباراة المقبلين ولأي مسابقة قارية سنتمكن من التأهل لها".

وأتم "لا يمكننا دائما التحدث عن الإصابات، وإلا سيصبح الأمر سخيفا، يجب أن نركز على ما لدينا من لاعبين للمباراة القادمة".

ويواصل مالين تقديم مستوى رائع منذ انضمامه للنادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح مالين اللاعب الثالث الذي يسجل 4 أهداف أو أكثر خلال أول 5 مباريات مع الجيالوروسي في بطولة الدوري في عهد الـ 3 نقاط، وفعل جابرييل عمر باتيستوتا الذي أحرز 6 أهداف، وستيفان الشعراوي 4 أهداف.

وبات سبيناتزولا رابع لاعب يسجل من خارج منطقة الجزاء في مباراة تجمع بين روما ونابولي في الكالتشيو، وذلك بعد فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي ولورينزو إنسيني.

وبرغم التعادل، إلا أن روما اقتحم المربع الذهبي مبعدا يوفنتوس، إذ وصل للنقطة 47 بفارق نقطة عن البيانكونيري الخامس.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث.

روما الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي
