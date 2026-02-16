سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو

يرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن سبب هزيمة فريقه ضد رايو فايكانو لم يكن نقص في الرغبة.

وخسر أتلتيكو مدريد من رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فايكانو كانوا رائعين، لم نحصل على فرص، ولكن الأمر لم يكن نقص في الكثافة أو الرغبة، كان ينقصنا الخيارات الصحيحة داخل الملعب".

وواصل "لم يكن تنقصنا الرغبة ولكننا لعبنا بشكل جيد وهم لعبوا بشكل أفضل، لم نجيد التحولات أو التمريرات الأخيرة".

وتابع "اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا سيحصلون عليها مرة أخرى، هذا الأمر يخص الجميع وإذا أردنا التقدم في دوري أبطال أوروبا والكأس والدوري، فنحن بحاجة إلى الجميع، الأمر لا يتعلق بعشرة لاعبين، بل بجميع الـ 23 لاعبا، نحتاج أن نكون مستعدين للمنافسة".

وأتم "لا أتفق مع ما قاله أوبلاك، الفريق لا يختار المباريات التي يريد لعبها ولكننا فقط لعبنا تلك المباراة بشكل سيء".

الهزيمة جاءت بعد أيام من فوز أتلتيكو على برشلونة برباعية دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.