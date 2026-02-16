اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية

تعادل روما مع منافسه نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دونييل مالين ثنائية روما، بينما أحرز ليوناردو سبيناتزولا وأليسون سانتوس هدفي نابولي.

ويواصل مالين تقديم مستوى رائع منذ انضمامه للنادي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح مالين اللاعب الثالث الذي يسجل 4 أهداف أو أكثر خلال أول 5 مباريات مع الجيالوروسي في بطولة الدوري في عهد الـ 3 نقاط، وفعل جابرييل عمر باتيستوتا الذي أحرز 6 أهداف، وستيفان الشعراوي 4 أهداف.

وبات سبيناتزولا رابع لاعب يسجل من خارج منطقة الجزاء في مباراة تجمع بين روما ونابولي في الكالتشيو، وذلك بعد فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي ولورينزو إنسيني.

وافتتح مالين النتيجة مبكرا في الدقيقة السابعة من صناعة الوافد الجديد براين سرقسطة.

وتعادل سبيناتزولا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وتقدم اللاعب الهولندي مرة أخرى لروما في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وتعادل سانتوس لفريق الجنوب في الدقيقة 82 من تسديدة أرضية قوية.

وبرغم التعادل، إلا أن روما اقتحم المربع الذهبي مبعدا يوفنتوس، إذ وصل للنقطة 47 بفارق نقطة عن البيانكونيري الخامس.

ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث.

