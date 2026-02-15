فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم

كشف فينيسيوس جونيور عن تواصل كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بشكل دائم ليقول له إنهم سيتوجون بكأس العالم 2026.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "قبل أن ينضم لنا كنت طوال الصيف أراسل مبابي وأقول له متى ستأتي؟ لم نكن مقربين ولكن كنت أكتب له دائما ولكن لم يكن يوضح ما سيفعله، ولطالما كنت أخبر كامافينجا أنه يجب أن يأتي ويلعب معنا".

وواصل "سعيد جدا باللعب لريال مدريد، نريد الفوز مجددا لأننا لم نحقق ما كنا نتمناه في الموسم الماضي، هذا خو حلمي".

وتابع "أنشيلوتي هو أفضل شيء حدث لي في عالم كرة القدم، يمكنه أن يكون جدي فهو دائما ما يتصل بي ويقول انت تعلم أننا سنفوز بكأس العالم".

وأضاف "هناك العديد من المنتخبات يعجبني أدائها في كأس العالم، مثل البرتغال وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين، هؤلاء هم الأفضل ولم يطرأ تغيير يذكر على لاعبيها منذ كأس العالم الأخير".

وكشف "لدي أخصائية تغذية تحدد كل ما يجب أن آكله، ألتزم بالبرنامج جيدا لكن مشكلتي تكمن في الحلويات والشوكولاتة، أتناول العشاء ثم ألعب البلايستيشن لمدة ساعتين ثم أشعر بالجوع مجددا، يحب علي أن آكل الفاكهة وهذا أمر معقد لكن هذه هي الحياة التي اخترناها".

وأضاف "أتفهم إطلاق جماهير الفريق المنافس لصافرات الاستهجان، عندما ألعب خارج ملعبنا كنت أفعل الشيء عندما كنت أشجع فلامنجو، تفعل ذلك لأنك لا تريد أن يسجل لاعبو الفريق المنافس أهدافا في مرمى فريقك، هذه هي كرة القدم إذا لم يكن هناك إهانة فلا بأس".

وأتم "أنا أعشق صافرات الاستهجان، هذه هي المباراة التي نتدرب من أجلها، نحن ريال مدريد ونحن مستعدون لهذا الضغط، نحن نعلم أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا".