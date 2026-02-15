تقرير: باستوني يتلقى تهديدات بسبب واقعة طرد كالولو

الأحد، 15 فبراير 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني - بيير كالولو - إنتر - يوفنتوس

تلقى أليساندرو باستوني لاعب إنتر تهديدات بسبب واقعة طرد كالولو.

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين، في ظل أن الطرد غير مستحق بعد ادعاء باستوني السقوط.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن باستوني وزوجته وانتهما تعرضوا للإهانات والتهديدات عبر حساب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب واقعة الطرد.

ووفقا للصحيفة، فإن المدافع الإيطالي أغلق التعليقات بسبب هذه التهديدات والإهانات.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.

