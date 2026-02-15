موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا

شارك كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في تدريبات فريقه اليوم الأحد.

ولم يلعب مبابي أي دقيقة في مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب جاهز للعب ضد بنفيكا بعد المشاركة في تدريبات الفريق.

وحقق ريال مدريد انتصارا كبيرا على سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا في الجولة ذاتها.

وكان ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد قد كشف في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي عن سبب عد لعب مبابي.

وقال المدرب الإسباني: " كيليان مبابي بخير، لكننا فضلنا عدم المخاطرة به في هذه المباراة وإراحته لمباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل".

ويواجه ريال مدريد خصمه بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع بنفيكا مرة أخرى، بعد اللقاء الناري الذي جمعهما في الختام.

وفاز بنفيكا على مدريد 4-2، ليحسم تأهله إلى الملحق في المركز الرابع والعشرين، بهدف سجله الحارس أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة.