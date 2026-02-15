دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ

فاز داميان ليلارد نجم بورتلاند تريل بلايزرز بلقب تحدي التصويبات الثلاثية خلال فعاليات أسبوع كل النجوم.

وتقام مباراة كل النجوم All stars لعام 2026 في لوس أنجلوس.

وحسم داميان ليلارد تحدي الثلاثيات لصالحه بعد منافسة قوية مع ديفن بوكر نجم فينكس صنز.

وحصل ليلارد في الجولة الأولى على 27 نقطة مقابل 30 نقطة لـ ديفن بوكر.

وفي الجولة الختامية تنافس الثنائي ليحقق ليلارد 29 نقطة، مقابل 27 نقطة من بوكر، ويحسم اللقب لصالحه.

في تحدي التسديدات الساحقة "سلام دانك" فاز باللقب لعام 2026 كيشاد جونسون لاعب ميامي هيت.

وكان آخر تحدي في الليلة هو تحدي التسديدات للنجوم بمنافسة بين 4 فرق، وفاز بها فريق نيويورك نيكس والمكون من 3 لاعبين وهم كارل أنتوني تاونز، وجيلين برونسون وآلان هوستون.

وتقام مباريات كل النجوم في الساعات الأولى من صباح غدا الإثنين.

وذلك بالتنافس بين 3 فرق مكونة من:

فريق أمريكا الأحمر

سكوت بارنز – تورونو رابترز

ديفن بوكر – فينكس صنز

كيد كاننجهام – ديترويت بيستنز

جالين دورين – ديترويت بيستنز

أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز

شيت هولمجرين – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

جالين جونسون – أتالانتا هوكس

تايريس ماكسي – فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

فريق أمريكا الأزرق

جيلين براون – بوسطن سيلتكس

جالين برونسون – نيويورك نيكس

ستيفن كيري – جولدن ستيت وارويزر

كيفين دورانت – هيوستن روكيتس

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

نورمان باول – ميامي هيت

فريق نجوم العالم

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

لوكا دونشيتش – لوس أنجلوس ليكرز

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

جمال موري – دنفر ناجيتس

كارل أنتوني تاونز – نيويورك نيكس

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز