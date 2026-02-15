دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ

الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:58

كتب : FilGoal

داميان ليلارد لاعب NBA

فاز داميان ليلارد نجم بورتلاند تريل بلايزرز بلقب تحدي التصويبات الثلاثية خلال فعاليات أسبوع كل النجوم.

وتقام مباراة كل النجوم All stars لعام 2026 في لوس أنجلوس.

وحسم داميان ليلارد تحدي الثلاثيات لصالحه بعد منافسة قوية مع ديفن بوكر نجم فينكس صنز.

أخبار متعلقة:
دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12

وحصل ليلارد في الجولة الأولى على 27 نقطة مقابل 30 نقطة لـ ديفن بوكر.

وفي الجولة الختامية تنافس الثنائي ليحقق ليلارد 29 نقطة، مقابل 27 نقطة من بوكر، ويحسم اللقب لصالحه.

في تحدي التسديدات الساحقة "سلام دانك" فاز باللقب لعام 2026 كيشاد جونسون لاعب ميامي هيت.

وكان آخر تحدي في الليلة هو تحدي التسديدات للنجوم بمنافسة بين 4 فرق، وفاز بها فريق نيويورك نيكس والمكون من 3 لاعبين وهم كارل أنتوني تاونز، وجيلين برونسون وآلان هوستون.

وتقام مباريات كل النجوم في الساعات الأولى من صباح غدا الإثنين.

وذلك بالتنافس بين 3 فرق مكونة من:

فريق أمريكا الأحمر

سكوت بارنز – تورونو رابترز

ديفن بوكر – فينكس صنز

كيد كاننجهام – ديترويت بيستنز

جالين دورين – ديترويت بيستنز

أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز

شيت هولمجرين – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

جالين جونسون – أتالانتا هوكس

تايريس ماكسي – فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

فريق أمريكا الأزرق

جيلين براون – بوسطن سيلتكس

جالين برونسون – نيويورك نيكس

ستيفن كيري – جولدن ستيت وارويزر

كيفين دورانت – هيوستن روكيتس

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

نورمان باول – ميامي هيت

فريق نجوم العالم

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

لوكا دونشيتش – لوس أنجلوس ليكرز

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

جمال موري – دنفر ناجيتس

كارل أنتوني تاونز – نيويورك نيكس

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز

NBA داميان ليلارد كل النجوم
نرشح لكم
دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 دوري NBA - كيري ينفجر ويسجل 95 نقطة في 48 ساعة ضد سبيرز دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يخسر لأول مرة في الموسم كرة سلة - انطلاق التسجيل للموسم الثالث من دوري Jr. NBA في غرب القاهرة دوري NBA – يانيس يواصل التألق.. وأوكلاهوما سيتي يحقق انتصاره الخامس على التوالي دوري NBA – سان أنطونيو سبيرز يواصل انتصاراته مع تألق ويمبانياما
أخر الأخبار
عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل 10 دقيقة | الكرة المصرية
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم 38 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523434/دوري-nba-داميان-ليلارد-يفوز-بتحدي-الثلاثيات-للمرة-الثالثة-في-التاريخ