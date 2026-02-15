فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط

حسم فالنسيا الدربي بالفوز على ليفانتي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 26 في المركز الـ 14، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 18 في المركز الـ 19.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن يتقدم فالنسيا هلال الشوط الثاني بالهدف الأول عن طريق لارجي رمضاني بالدقيقة 64.

وأضاف عمر صادق الهدف الثاني لفالنسيا بالدقيقة84.

وشهدت المباراة طرد كيرفين أرياجا لاعب ليفانتي بالدقيقة 95 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب نهاية المباراة قام إراي كومارت لاعب فالنسيا بخلع الراية الركنية الخاصة بليفانتي ووضع عليها علم فالنسيا مما أحدث اشتباكات بين اللاعبين داخل الملعب.

وسيلعب فالنسيا مباراته المقبلة بالدوري ضد فياريال، بينما يلتقي ليفانتي مع نفس الفريق ولكن في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري.