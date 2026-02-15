فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط

الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

عمر صادق - فالنسيا ضد بلد الوليد

حسم فالنسيا الدربي بالفوز على ليفانتي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد فالنسيا للنقطة 26 في المركز الـ 14، بينما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 18 في المركز الـ 19.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف قبل أن يتقدم فالنسيا هلال الشوط الثاني بالهدف الأول عن طريق لارجي رمضاني بالدقيقة 64.

أخبار متعلقة:
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا تشكيل ريال مدريد - جونزالو ومبابي يقودان الهجوم ضد فالنسيا عودة ألكسندر أرنولد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا ريال مدريد يستعيد خدمات ألكسندر أرنولد قبل مواجهة فالنسيا

وأضاف عمر صادق الهدف الثاني لفالنسيا بالدقيقة84.

وشهدت المباراة طرد كيرفين أرياجا لاعب ليفانتي بالدقيقة 95 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب نهاية المباراة قام إراي كومارت لاعب فالنسيا بخلع الراية الركنية الخاصة بليفانتي ووضع عليها علم فالنسيا مما أحدث اشتباكات بين اللاعبين داخل الملعب.

وسيلعب فالنسيا مباراته المقبلة بالدوري ضد فياريال، بينما يلتقي ليفانتي مع نفس الفريق ولكن في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16 من الدوري.

الدوري الإسباني ليفانتي فالنسيا
نرشح لكم
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو فينيسيوس: أحب صافرات الاستهجان.. وأنشيلوتي يخبرنا إننا سنفوز بكأس العالم موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا رافينيا يشارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة قبل مواجهة جيرونا أربيلوا يوضح سبب غياب مبابي أمام سوسيداد
أخر الأخبار
مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: كنا سنحقق نتائج أفضل إذا كان انضم لنا مالين مبكرا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
عكس التيار.. أتالانتا يفقد خدمات راسبادوري للإصابة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل 50 دقيقة | الكرة المصرية
كونتي: إذا كانت مباراة روما في رياضة الملاكمة لربحنا بها 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيميوني: لا نختار المباريات التي نلعبها.. ولم نفتقد للرغبة ضد فايكانو 55 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب الجيش الملكي: أتمنى تطبيق القانون على جماهير الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
اقتحم المربع الذهبي.. روما يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523433/فالنسيا-يحسم-الدربي-بالفوز-على-ليفانتي-ويبتعد-عن-مراكز-الهبوط