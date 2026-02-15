الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة

الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري بعد حسم صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري ضد الجونة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الخميس 19 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

