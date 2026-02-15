الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة
الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:46
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري بعد حسم صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري ضد الجونة.
موعد مباراة الأهلي والجونة
وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الخميس 19 فبراير الجاري.
وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.
وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
نرشح لكم
مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية "الشكر لا يكفيكم حقكم".. رسالة شيكابالا إلى جماهير الزمالك بعد التأهل في الكونفدرالية عبد الله السعيد: اللاعبون الصغار مستقبل الزمالك.. وأتمنى مواصلة اللعب بقتالية كأس مصر – موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة الرابع هذا الموسم.. عبد الله السعيد يسجل للزمالك في كايزر تشيفز