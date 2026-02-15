روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته

الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

أوضح نادي روما موقفه من تجديد عقد باولو ديبالا لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها.

وينتهي تعاقد اللاعب الأرجنتيني بنهاية الموسم الجاري.

وقال ريكي ماسارا المدير الرياضي للجيالوروسي عبر DAZN: "ديبالا سيكون خسارة كبيرة لأي فريق، لأنه لاعب مميز ويصنع الفارق، من المؤسف تعرضه لهذه الإصابة الجديدة وغير المتوقعة".

وأضاف "كنا سنستفيد كثيرا بوجوده، يمكنني التأكيد أن ذلك ليس له أي تأثير على المفاوضات الخاصة بتجديد عقده".

ويغيب ديبالا بسبب إصابة في الركبة تعرض لها.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق، فإن روما يستهدف تخفيض مجموع رواتب اللاعبين بنسبة 60%، والبداية ستكون من خلال التفاوض على تجديد عقد باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني.

وكان كلاوديو رانييري مستشار نادي العاصمة قد قال من قبل: "سيكون من الرائع التوصل لاتفاق مع اللاعبين على تجديد العقود وفقا لما يقدموه في الملعب وما يحتاجه النادي، وإلا سيتم الاستغناء عن اللاعب".

ويحصل بيليجريني على 7 ملايين يورو سنويا، بينما ديبالا يصل راتبه لـ 8.5 مليون يورو.

روما الدوري الإيطالي باولو ديبالا
