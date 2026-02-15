أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن مدى جاهزية ثنائي الفريق ريكاردو كالافيوري وبن وايت للمباريات المقبلة.

وفاز أرسنال على ويجان بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالطبع بالنتيجة وبالأداء، الطريقة التي بدأنا بها المباراة تظهر لنا رغبة الفريق في لعب مثل تلك المباريات".

وأضاف: "اللعب ببوكايو ساكا في العمق شيء كنا نريد تجربته، ومن الممكن أن نستخدمه في المستقبل. لا يزال أمامنا الكثير من المباريات والبطولات والسيناريوهات المختلفة هذا الموسم، وهذه واحدة من الاحتمالات".

وكشف أرتيتا: "كالافيوري ووايت هما الوحيدان المشكوك في سلامتهما حاليًا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى التطورات خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وتابع: "فوجئت بتجانس اللاعبين، لأن هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا كثيرًا مع بعضهم، وهذا ليس سهلاً، لكن بعض الأهداف التي سجلناها جاءت بالطريقة التي أردناها".

وأكمل: "نوايا إيزي كانت واضحة وصنع أهداف رائعة، والمخاطرة التي نفذها في الثلث الأخير من الملعب، وعدد التسديدات التي حاول تسديدها، جميعها أمور إيجابية، وهذا بالضبط ما كنت أريده منه".

وشدد: "هؤلاء اللاعبين بحاجة للحظات مثل التي حدثت اليوم، وخاصة عندما نتحدث عن المبدعين، فهم بحاجة للشعور بأنهم يخلقون تلك اللحظات، وأنا سعيد بإيزي وبمارتينيلي بسبب تحركه والتوقيت الذي نفذ فيه التسديدة، وهذا شيء جيد للثقة بالنفس".

واختتم أرتيتا حديثه قائلاً: "نحتاج لعودة بعض اللاعبين وجاهزيتهم، ليس فقط لزيادة أعدادنا، ولكن أيضًا لتوفير خيارات مختلفة حسب الفرق التي نواجهها، وكلما كانت عودتهم أسرع سيكون الأمر أفضل".