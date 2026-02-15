برباعية في شوط.. أرسنال يفوز على ويجان بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق أرسنال الفوز على ويجان بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية أرسنال في المباراة كل من نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس وجاك هانت بالخطأ في مرماه.

وتأهل أرسنال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ميلان.

تقدم مادويكي بالهدف الأول في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة من إبيريتشي إيزي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وأضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد تمريرة أخرى من إيزي لينفرد ويسجل بنجاح بقدمه اليسرى.

وبالدقيقة 23 سجل هانت الهدف الثالث لأرسنال بالخطأ في مرماه.

وأنهى جيسوس رباعية أرسنال في الدقيقة 27 بعد صناعة من كريستيان نورجارد.

الشوط الثاني ورغم سيطرة أرسنال ولكنه لم يسجل أي أهداف مكتفيا برباعية الشوط الأول.

وسيتحدد منافس أرسنال في الدول التالي بعد فرصعة ستقام عقب نهاية مباريات الدور.