برباعية في شوط.. أرسنال يفوز على ويجان بكأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 15 فبراير 2026 - 21:55

كتب : FilGoal

أرسنال - زوبيمندي

حقق أرسنال الفوز على ويجان بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية أرسنال في المباراة كل من نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس وجاك هانت بالخطأ في مرماه.

وتأهل أرسنال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ميلان.

أخبار متعلقة:
بعدما أذاقوا أرسنال مرارتها.. مساعد أرتيتا يكشف لـ في الجول دوره بتطور رميات تماس برينتفورد تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس صاحب هدف برينتفورد: أرسنال مميز في الكرات الثانية.. ونحن أيضا نفتخر بذلك الفارق صار 4 نقاط.. أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد

تقدم مادويكي بالهدف الأول في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة من إبيريتشي إيزي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وأضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد تمريرة أخرى من إيزي لينفرد ويسجل بنجاح بقدمه اليسرى.

وبالدقيقة 23 سجل هانت الهدف الثالث لأرسنال بالخطأ في مرماه.

وأنهى جيسوس رباعية أرسنال في الدقيقة 27 بعد صناعة من كريستيان نورجارد.

الشوط الثاني ورغم سيطرة أرسنال ولكنه لم يسجل أي أهداف مكتفيا برباعية الشوط الأول.

وسيتحدد منافس أرسنال في الدول التالي بعد فرصعة ستقام عقب نهاية مباريات الدور.

أرسنال ويجان كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي كيفو: كالولو أجبر الحكم على طرده.. ولم نظهر بالمستوى المعتاد بعد موسم ماضي كارثي.. ميلان يستعيد حيويته مع أليجري زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز رئيس لجنة الحكام: آسفون لـ يوفنتوس بسبب خطأ طرد كالولو تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ 32 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط 36 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة 44 دقيقة | الدوري المصري
روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523427/برباعية-في-شوط-أرسنال-يفوز-على-ويجان-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي