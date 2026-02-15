كيفو: كالولو أجبر الحكم على طرده.. ولم نظهر بالمستوى المعتاد

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر أن بيير كالولو لاعب يوفنتوس أجبر الحكم على طرده وضرب المثل بموقف سابق للاعبه أليساندرو باستوني ضد ليفربول.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الروماني للصحفيين: "يوفنتوس يشتكي من الحكم؟ هذه هي كرة القدم منذ 100 عام، دائما هناك قرارات ضد ولصالحك، قلت نفس الشيء لباستوني بعد مباراة إنتر أمام ليفربول ألا يضع الحكم في موقف يجبره على اتخاذ قرار ضده، أعترف أنها لمسة خفيفة، لكنها لمسة، ولا ينبغي للاعب ذو خبرة أن يفعل ذلك".

وشدد "نسبة تتويجنا بالدوري هي 0%".

وأضاف "اللعب بالقلب والعزيمة الشيء الإيجابي الوحيد في هذه المباراة، كان علينا إدارتها بشكل أفضل، لم نظهر بالمستوى المعتاد".

وأكمل "الفوز على منافس مباشر؟ كان علينا التعامل مع اللقاء مثل المباريات الأخرى، أردنا الفوز، يوفنتوس فريق قوي، لكننا أثبتنا دائما أننا أقوياء".

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.