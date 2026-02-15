كيفو: كالولو أجبر الحكم على طرده.. ولم نظهر بالمستوى المعتاد

الأحد، 15 فبراير 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر أن بيير كالولو لاعب يوفنتوس أجبر الحكم على طرده وضرب المثل بموقف سابق للاعبه أليساندرو باستوني ضد ليفربول.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الروماني للصحفيين: "يوفنتوس يشتكي من الحكم؟ هذه هي كرة القدم منذ 100 عام، دائما هناك قرارات ضد ولصالحك، قلت نفس الشيء لباستوني بعد مباراة إنتر أمام ليفربول ألا يضع الحكم في موقف يجبره على اتخاذ قرار ضده، أعترف أنها لمسة خفيفة، لكنها لمسة، ولا ينبغي للاعب ذو خبرة أن يفعل ذلك".

أخبار متعلقة:
تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز رئيس لجنة الحكام: آسفون لـ يوفنتوس بسبب خطأ طرد كالولو

وشدد "نسبة تتويجنا بالدوري هي 0%".

وأضاف "اللعب بالقلب والعزيمة الشيء الإيجابي الوحيد في هذه المباراة، كان علينا إدارتها بشكل أفضل، لم نظهر بالمستوى المعتاد".

وأكمل "الفوز على منافس مباشر؟ كان علينا التعامل مع اللقاء مثل المباريات الأخرى، أردنا الفوز، يوفنتوس فريق قوي، لكننا أثبتنا دائما أننا أقوياء".

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر كريستيان كيفو
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي برباعية في شوط.. أرسنال يفوز على ويجان بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد موسم ماضي كارثي.. ميلان يستعيد حيويته مع أليجري زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز رئيس لجنة الحكام: آسفون لـ يوفنتوس بسبب خطأ طرد كالولو تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ 31 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط 35 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة 43 دقيقة | الدوري المصري
روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523426/كيفو-كالولو-أجبر-الحكم-على-طرده-ولم-نظهر-بالمستوى-المعتاد