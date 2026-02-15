مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب

يرى يس توروب مدرب الأهلي أن لاعبه يلسن كامويش لا يزال بحاجة للتأقلم مع الفريق.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي بدون أهداف في ختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "باركت للاعبي الفريق على الأداء الجيد الذي قدمه الفريق".

وواصل: "لو نظرنا إلى الإحصائيات سنجد أننا قدمنا مباراة جيدة وصنعنا أكثر من فرصة، أكثر من 4 أو 5 فرص محققة، والمنافس لم تكن له أي فرص".

وأكمل: "لعبنا 6 مباريات في دور المجموعات ولم نخسر أي مباراة".

وتابع: "أشكر الجماهير على الحضور الرائع وهذا العدد، هذه أول مرة أرى هذا العدد منذ حضوري للأهلي، والأجواء كانت رائعة وتشبه جماهير أوروبا".

واستمر: "حزين لأننا لم نحقق الفوز، ولكنني راضٍ عن الأداء، وكنا نستطيع إنهاء المباراة في أول 20 دقيقة، وأرى أن بن رمضان قدم أفضل مبارياته منذ حضوري، وكان من الممكن أن يحرز هدفين".

وشدد: "أريد أن أشكر خط الدفاع على الأداء الرائع، لم نسجل، ولكننا لم نمنح المنافس الفرصة لتسجيل أي هدف".

وأكد: "التوتر في أرض الملعب والمشادات، كل ذلك جزء من كرة القدم بالنسبة لي".

وعن أداء كامويش قال: "هناك جزآن، الأول يتعلق بالناحية البدنية والآخر بعلاقته مع اللاعبين، وأعتقد أنه اتخذ خطوات جيدة، ومتأكد أنه سيساعد الفريق، ولكن ذلك المركز حاله كحال باقي المراكز لدينا، بدأت بمروان عثمان لأنه كان الاختيار المثالي لي، ومنحت بعدها الفرصة لكامويش، والاثنان حصلا على فرص، ولكن للأسف لم يسجلا".

وأضاف: "غياب تريزيجيه جاء في وقت صعب، خاصة في ظل الأداء المميز الذي كان يقدمه، كان قاطرة تشد الفريق، وأيضا غياب إمام عاشور في السابق وزيزو، هذا شيء صعب على أي مدرب، ولكنه ليس مبررا، ولا أريد أن أبرر لنفسي أي شيء، لدينا لاعبون آخرون، وأتمنى أن يعود المصابون في أسرع وقت".

وأكد: "أتفهم قلق الجماهير من الأداء، ولكنني لست الشخص الذي يقلق من عدم فوزنا بمباراة اليوم، أتفهم معنى الفوز للجماهير ولي أيضًا لأنني أُصبت بخيبة أمل، ولكن الأمر يتعلق دائمًا بالأداء، ومع تسجيلنا للأهداف سيظهر أداؤنا".

وأتم: "هل ترون أن أداء بلعمري كان أفضل من كوكا اليوم؟ شيء جميل أن أرى أكثر من 30 مديرًا فنيًا أمامي وأتمنى أن يمنحوني النصائح، وبالنسبة لي بالفعل بلعمري أدى دورًا جيدًا مع اللاعبين حين شارك، ولو استمر على ذلك من يدري، من الممكن أن يتواجد بشكل أكبر، هناك لاعبون يحتاجون للانسجام، وهذا ما قلته بالنسبة لكامويش، والآن أكرره مع بلعمري".

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة برفقة الجيش الملكي الذي حصل على المركز الثاني.