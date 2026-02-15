زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز

عبر بيوتر زيلينسكي لاعب إنتر عن سعادته بهدف الفوز لفريقه في مباراة يوفنتوس.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب البولندي للصحفيين: "هدفي في يوفنتوس هو الأهم بالنسبة لي في الموسم، لكن الفريق بأكمله بذل جهدا كبيرا".

وأضاف "علينا تحسين بعض الجوانب، افتقرنا للتركيز بعد الهدف الثاني، كان ينبغي علينا إدارة المباراة بشكل أفضل".

وأتم "الفوز على منافس مباشر؟ كان علينا التعامل مع اللقاء مثل المباريات الأخرى، أردنا الفوز، يوفنتوس فريق قوي، لكننا أثبتنا دائما أننا أقوياء".

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.