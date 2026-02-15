تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية

الأحد، 15 فبراير 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - خالد صبحي - محمد إسماعيل - الزمالك - المصري

انتهى اليوم الأحد دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتم تحديد جميع المتأهلين لدور ربع النهائي في البطولة، والذين جاء من بينهم الزمالك والمصري.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع المنافسين المحتملين للثنائي المصري في ربع النهائي.

وجاء المتأهلون لربع النهائي بالكامل كالتالي:

اتحاد العاصمة الجزائري - أولمبيك أسفي المغربي - الوداد الرياضي المغربي - مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية - شباب بلوزداد الجزائري - أوتوهو الكونغولي - الزمالك المصري - المصري.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني، بينما يلعب المصري مع واحد من متصدري المجموعات.

منافسو الزمالك المحتملون: أوتوهو - مانيما يونيون - أولمبيك أسفي.

منافسو المصري المحتملون: اتحاد العاصمة - الوداد الرياضي - شباب بلوزداد.

وكان الثنائي المصري قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وعلم FilGoal.com أن قرعتي ربع النهائي من كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا ستقامان يوم الثلاثاء.

