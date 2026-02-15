بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو
الأحد، 15 فبراير 2026 - 19:43
كتب : FilGoal
في مفاجأة كبيرة خسر أتلتيكو مدريد من رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد.
الخسارة جاءت بعد أيام قليلة من فوز أتلتيكو مدريد الكبير على برشلونة بأربعة أهداف في كأس ملك إسبانيا.
المباراة أقيمت على ملعب فايكاس بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
وارتفع رصيد فايكانو للنقطة 25 في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 45 في المركز الرابع.
تقدم فران بيريز بالهدف الأول لرايو فايكانو في الدقيقة 40 مستغلا تمريرة من أندري راتشيو.
وسجل أوسكار فالانتين الهدف الثاني بالدقيقة 45 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واختتم نوبيل ميندي ثلاثية رايو فايكانو في الدقيقة 76.
وسيلعب أتلتيكو مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد إسبانيول يوم السبت 21 فبراير، بينما يلتقي رايو فايكانو مع ريال بيتيس بنفس اليوم.
