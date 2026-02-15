تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف

يواجه فيديريكو لا بينا حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس خطر الإيقاف.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن لا بينا مهدد بالإيقاف لمدة شهر بسبب الأخطاء في اللقاء.

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.