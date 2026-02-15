تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف

الأحد، 15 فبراير 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

بيير كالولو - يوفنتوس - إنتر

يواجه فيديريكو لا بينا حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس خطر الإيقاف.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن لا بينا مهدد بالإيقاف لمدة شهر بسبب الأخطاء في اللقاء.

أخبار متعلقة:
رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.

يوفنتوس إنتر بيير كالولو
نرشح لكم
برباعية في شوط.. أرسنال يفوز على ويجان بكأس الاتحاد الإنجليزي كيفو: كالولو أجبر الحكم على طرده.. ولم نظهر بالمستوى المعتاد بعد موسم ماضي كارثي.. ميلان يستعيد حيويته مع أليجري زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز رئيس لجنة الحكام: آسفون لـ يوفنتوس بسبب خطأ طرد كالولو ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب
أخر الأخبار
كيفو: كالولو أجبر الحكم على طرده.. ولم نظهر بالمستوى المعتاد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد موسم ماضي كارثي.. ميلان يستعيد حيويته مع أليجري 11 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في القاهرة 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب 19 دقيقة | الكرة المصرية
حريمات: أشكر جمهور الجيش الملكي الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوسف بلعمري: التأهل لم يكن سهلا.. والأهلي جاهز لأي منافس ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس لجنة الحكام: آسفون لـ يوفنتوس بسبب خطأ طرد كالولو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523413/تقرير-حكم-مباراة-إنتر-أمام-يوفنتوس-مهدد-بالإيقاف