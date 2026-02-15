كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب

هاجم جورجيو كيليني مدير العلاقات المؤسسية لكرة القدم في يوفنتوس منظومة التحكيم بعد ما حدث في مباراة إنتر.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال كيليني عبر سكاي سبورت: "لا يمكننا الحديث عن كرة القدم بعد ما حدث في مباراة إنتر".

وأضاف "حدث أمر غير مقبول تماما، ولا يهم إن كان قد حدث لنا أو لغيرنا، واعتبارا من الغد على الأرجح يجب أن يتغير نظام حكم الفيديو، لأنه من غير المقبول استمرار وقوع هذا العدد من الأخطاء حتى في مباريات كبيرة كهذه".

وتابع "كنا نحاول منذ بداية الموسم القول إن مستوى التحكيم ليس جيدا، وهذا للأسف هو المشهد الذي قدمناه للعالم، حدث ذلك للعديد من الفرق هذا الموسم وعلينا أن نُحدث تغييرا، لا يمكننا الاستمرار في المماطلة كما نفعل دائما في كرة القدم الإيطالية".

وأكمل "الحقيقة أن الحكام ليسوا على مستوى معايير كرة القدم في الدوري الإيطالي".

واستمر "إذا كان جيانلوكا روكي -رئيس لجنة الحكام- يقول إنه سيرحل، فسنرى الآن إن كان سيفعل ذلك فعلا".

وأوضح "الأسبوع الماضي اشتكى دي روسي، وقبل ذلك جاسبريني وكونتي، لذا لسنا أول من يتحدث ولن نكون الأخير".

وأنهى حديثه قائلا: "من الواضح أن حكم المباراة لم يكن على المستوى المطلوب".

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين.

ويرى مسئولو يوفنتوس أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.