رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول

أثار يان ديوماندي لاعب لايبزيج الألماني جدلا واسعا حول مستقبله خاصة بعد تصريحاته القديمة عن حلمه باللعب في أنفيلد.

وفسرت التصريحات حينها على أنها إعلان صريح لرغبته في الانتقال إلى ليفربول واعتباره نادي أحلامه، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

وظهرت بالأيام الأخيرة بعض التقارير التي تتحدث عن رغبة ليفربول بالتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات سابقة: "أريد أن ألعب في أنفيلد، إنه حلم والدي".

وفسر ديوماندي تصريحاته وتحدث لصحيفة بيلد حيث قال: "الناس صوروا الأمر وكأن ليفربول نادي أحلامي، لكن في المقام الأول، هو النادي المفضل لوالدي".

وواصل "كان والدي دائما يتحدث ببهجة عن ستيفين جيرارد، كنت صغيرا جدا لأراه يلعب، لم يكن لدينا حتى تلفاز في المنزل لفترة طويلة، لدي احترام كبير لليفربول، لكن نادي أحلامي حاليا هو لايبزيج".

وربطت وسائل الإعلام الإنجليزية اللاعب بفريق ليفربول وأن الفريق يستعد للتعاقد معه من لايبزيج الصيف المقبل.

وينتهي عقد ديوماندي مع لايبزيج صيف 2030 المقبل.

وخاض اللاعب مع الفريق الموسم الحالي 23 مباراة تمكن فيها من تسجيل 8 أهداف وصناعة 6 أهداف.