أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا

الأحد، 15 فبراير 2026 - 18:19

كتب : FilGoal

ماتيو أليماني - برشلونة

برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا – تعرف على كل المتأهلين لدور الثمانية 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعادل يؤهل الفريقين.. الأهلي يصطحب الجيش الملكي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد رباعية برشلونة.. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية ضد رايو فايكانو 35 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب ساعة | الكرة الأوروبية
أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523409/أليماني-شكوى-برشلونة-من-الحكام-يبدو-لي-غريبا