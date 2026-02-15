أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا
الأحد، 15 فبراير 2026 - 18:19
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا