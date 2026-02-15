بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد
الأحد، 15 فبراير 2026 - 18:02
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعبه إميل بعضلة السمانة.
إيميل هولم
النادي : يوفنتوس
وأشار يوفنتوس إلى أن اللاعب قد شعر بآلام في ربلة الساق اليمنى خلال الشوط الثاني من مواجهة إنتر.
وخضع اللاعب لأشعة صباح اليوم الأحد وأظهرت تعرضه لإصابة متوسطة بالعضلة.
وسيخضع اللاعب لفحوصات جديدة بعد أسبوعيت لتحديد مدة الغياب بشكل دقيق.
وانضم هولم ليوفنتوس خلال شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من بولونيا.
وشارك هولم في مباراتين حتى الآن مع يوفنتوس قبل أن يتعرض للإصابة.
وخسر يوفنتوس من إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة.
نرشح لكم
تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري رسالة مباشرة من ديوماندي لجماهير لايبزيج بعد شائعات اهتمام ليفربول كيليني: طرد كالولو غير مقبول تماما.. والحكم لم يكن على المستوى المطلوب أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا