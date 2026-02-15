بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد

أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعبه إميل بعضلة السمانة.

وأشار يوفنتوس إلى أن اللاعب قد شعر بآلام في ربلة الساق اليمنى خلال الشوط الثاني من مواجهة إنتر.

وخضع اللاعب لأشعة صباح اليوم الأحد وأظهرت تعرضه لإصابة متوسطة بالعضلة.

وسيخضع اللاعب لفحوصات جديدة بعد أسبوعيت لتحديد مدة الغياب بشكل دقيق.

وانضم هولم ليوفنتوس خلال شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من بولونيا.

وشارك هولم في مباراتين حتى الآن مع يوفنتوس قبل أن يتعرض للإصابة.

وخسر يوفنتوس من إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة.