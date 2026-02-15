تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس

عاد جابرييل جيسوس لتشكيل أرسنال الأساسي لمواجهة ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يحرس كيبا أريزابالاجا المرمى.

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة ويجان في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث أرسنال عن التأهل للدور المقبل في كأس الاتحاد وتجنب مفاجأت البطولة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - كريستيان موسكيرا - بن وايت.

الوسط: كريستيان نورجارد - لويس سكيلي - إيبيريشي إيزي.

الهجوم: نوني مادويكي - جابرييل جيسيوس - جابرييل مارتنيلي.

وتعادل أرسنال مع برينتفورد الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بهدف مقابل هدف، ليقلل الفارق بينه وبين مانشستر سيتي لـ4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.