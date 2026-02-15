بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين

الأحد، 15 فبراير 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونيخ الألماني لإعلان رحيل 8 لاعبين خلال الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونيخ حاليا يعمل على تقييم مستوى جميع اللاعبين لحسم موقفهم بالموسم المقبل.

ويبحث فيسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن تحديد أهدافه للموسم المقبل من الآن ويحدد العناصر التي سيعزز بها الفريق.

وأكدت الصحيفة أن هناك الكثير من الأسماء التي تم تحديدها من الآن وقد يصلوا إلى 8 لاعبين، ستغادر بشكل مؤكد خلال الصيف المقبل وعلى رأسهم ليون جوريتسكا الذي سينتهي عقده الصيف المقبل.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بالأمس السبت.

وسجل هاري كين ثنائية فيما تولى الألماني ليون جوريتسكا مهمة تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 57 في جدول ترتيب الدوري الألماني من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

وتجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 19 في المركز السادس عشر من 4 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم.

بايرن ميونخ ليون جوريتسكا
