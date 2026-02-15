مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا

الأحد، 15 فبراير 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

مهدي بن عطية

أكد مهدى بن عطية استقالته من منصبه كمدير رياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ويأتي رحيله بعد استقالة روبرتو دي زيربي من منصبه كمدرب للفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وغادر دي زيربي مارسيليا بالتراضي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وكانت شبكة راديو مونت كارلو قد أفادت بأن المغربي قد قدم استقالته في وقت سابق من الأسبوع، لكنه ظل في منصبه بعد أن رفضت إدارة النادي الاستقالة المقدمة.

وأوضح بن عطية أن قراره بمغادرة أولمبيك مارسيليا جاء يوم الاثنين 9 فبراير قبل ساعات من رحيل دي زيربي.

وأضاف: "أغادر وأنا أشعر بأنني قدمت أقصى ما أستطيع على المستوى المهني، لكني أشعر بالأسف لعدم قدرتي على تهدئة الأجواء المحيطة بالفريق، الفريق الذي أعتقد أنه قادر بوضوح على تحقيق الأهداف المطلوبة".

وبذلك، أصبح أولمبيك مارسيليا يبحث الآن عن مدرب جديد ومدير رياضي جديد. ويُعد حبيب باي، المدرب السابق لنادي ستاد رين، المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني الشاغر.

واعتزل بن عطية كرة القدم في ديسمبر 2021 بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاما اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.

يذكر أن بن عطية حمل شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018.

ولعب بن عطية لأندية مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل وفاتح كاراجمرك.

أولمبيك مارسيليا مهدي بن عطية
