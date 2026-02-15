خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

الأحد، 15 فبراير 2026 - 16:37

كتب : محمد سمير

ندى مرجان - سيدات الزمالك كرة طائرة

تلقى الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة تأكيدا على مشاركة فريق الزمالك بمسابقة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتوج الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للسيدات في آخر ثلاث نسخ أقيمت، بينهم آخر نسختين على حساب الأهلي.

ويستضيف الأهلي البطولة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيرة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج خبر في الجول – الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة الطائرة

وكانت مشاركة سيدات الزمالك في النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا مجمدة بسبب المديونية المستحقة لاتحاد الطائرة المصري.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد دفع المديونية المستحقة لاتحاد الكرة الطائرة ونجح في تسجيل لاعبيه بمنافسات الرجال كما أكد مشاركته في بطولة إفريقيا للسيدات.

وينافس فريق سيدات الزمالك في الوقت الحالي على لقب بطولة السوبر المصري مع الأهلي وسبورتنج.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الجولة الختامية غدا الإثنين.

كرة طائرة بطولة أفريقيا سيدات الزمالك
نرشح لكم
كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات اسكواش - نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي تكساس المفتوحة كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج اسكواش - نور الشربيني وأمينة عرفي إلى نهائي ويندي سيتي.. وصعود عسل كرة سلة - فوز الأهلي وسبورتنج في دوري السيدات تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف
أخر الأخبار
مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: سنتدرب 4 ساعات يوميا إذا لزم الأمر للتتويج بدوري الأبطال 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - طاهر ومروان عثمان أساسيان ضد الجيش الملكي.. وإمام على دكة البدلاء 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة 28 دقيقة | رياضة نسائية
كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات 40 دقيقة | كرة طائرة
مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة 50 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523401/خبر-في-الجول-الزمالك-يؤكد-مشاركته-في-بطولة-إفريقيا-لسيدات-الطائرة