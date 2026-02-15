خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

تلقى الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة تأكيدا على مشاركة فريق الزمالك بمسابقة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتوج الزمالك بلقب بطولة إفريقيا للسيدات في آخر ثلاث نسخ أقيمت، بينهم آخر نسختين على حساب الأهلي.

ويستضيف الأهلي البطولة على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيرة.

وكانت مشاركة سيدات الزمالك في النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا مجمدة بسبب المديونية المستحقة لاتحاد الطائرة المصري.

وعلم FilGoal.com أن نادي الزمالك قد دفع المديونية المستحقة لاتحاد الكرة الطائرة ونجح في تسجيل لاعبيه بمنافسات الرجال كما أكد مشاركته في بطولة إفريقيا للسيدات.

وينافس فريق سيدات الزمالك في الوقت الحالي على لقب بطولة السوبر المصري مع الأهلي وسبورتنج.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الجولة الختامية غدا الإثنين.