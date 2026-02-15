كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات

الأحد، 15 فبراير 2026 - 16:25

كتب : محمد سمير

ندى حمدي - سيدات الأهلي ضد الزمالك كرة طائرة

تشتعل حسابات التتويج بلقب السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة قبل الجولة الختامية.

وتتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج على لقب السوبر، بينما خرج وادي دجلة من الحسابات.

ويأتي ترتيب النقاط قبل الجولة الختامية كالآتي:

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات كرة طائرة - انقلاب حافلة فريق الاتحاد السكندري تحت 15 عاما كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات

الأهلي - 5 نقاط

سبورتنج - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

وادي دجلة - نقطة واحدة

بينما مباريات الجولة الختامية تقام الإثنين 15 فبراير كالآتي:

سبورتنج × وادي دجلة - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

ويستعرض لكم FilGoal.com لائحة التتويج بسوبر السيدات لكرة الطائرة:

1- يتوج الفريق الأكثر جمعا للنقاط

2- حال التساوي يتوج الفريق الأكثر تحقيقا للفوز في المباريات

3- حال استمرار التساوي يتوج الفريق صاحب النتيجة الأفضل في فارق الأشواط (له - عليه)

4- حال استمرار التساوي يتوج الفريق الأكثر تسجيلا لنسبة النقاط المسجلة داخل الأشواط (له - عليه)

وبذلك يحتاج الأهلي الفوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب بغض النظر عن مواجهة سبورتنج أمام وادي دجلة.

حال خسارة الأهلي من الزمالك بنتيحة 3-2، يحتاج سبورتنج للتساوي مع الأهلي للفوز على وادي دجلة 3-0 ليتم اللجوء للأكثر تسجيلا لنسبة النقاط المسجلة داخل الأشواط.

بينما يحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 لتخطي الأهلي في الترتيب مع انتظار تعثر سبورتنج وعدم انتصاره بنتيجة 3-0.

الأهلي الزمالك كرة طائرة سوبر السيدات
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج خبر في الجول – الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة الطائرة كرة طائرة - انقلاب حافلة فريق الاتحاد السكندري تحت 15 عاما كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس كرة طائرة - الأهلي يكلف الغزاوي برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة
أخر الأخبار
مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: سنتدرب 4 ساعات يوميا إذا لزم الأمر للتتويج بدوري الأبطال 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - طاهر ومروان عثمان أساسيان ضد الجيش الملكي.. وإمام على دكة البدلاء 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة 27 دقيقة | رياضة نسائية
كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات 39 دقيقة | كرة طائرة
مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة 49 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد حسم موقف الرخصة الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523400/كرة-طائرة-ليست-بالمواجهات-المباشرة-كيفية-التتويج-بلقب-سوبر-السيدات