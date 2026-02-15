كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات

تشتعل حسابات التتويج بلقب السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة قبل الجولة الختامية.

وتتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج على لقب السوبر، بينما خرج وادي دجلة من الحسابات.

ويأتي ترتيب النقاط قبل الجولة الختامية كالآتي:

الأهلي - 5 نقاط

سبورتنج - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

وادي دجلة - نقطة واحدة

بينما مباريات الجولة الختامية تقام الإثنين 15 فبراير كالآتي:

سبورتنج × وادي دجلة - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

ويستعرض لكم FilGoal.com لائحة التتويج بسوبر السيدات لكرة الطائرة:

1- يتوج الفريق الأكثر جمعا للنقاط

2- حال التساوي يتوج الفريق الأكثر تحقيقا للفوز في المباريات

3- حال استمرار التساوي يتوج الفريق صاحب النتيجة الأفضل في فارق الأشواط (له - عليه)

4- حال استمرار التساوي يتوج الفريق الأكثر تسجيلا لنسبة النقاط المسجلة داخل الأشواط (له - عليه)

وبذلك يحتاج الأهلي الفوز بأي نتيجة من أجل حسم اللقب بغض النظر عن مواجهة سبورتنج أمام وادي دجلة.

حال خسارة الأهلي من الزمالك بنتيحة 3-2، يحتاج سبورتنج للتساوي مع الأهلي للفوز على وادي دجلة 3-0 ليتم اللجوء للأكثر تسجيلا لنسبة النقاط المسجلة داخل الأشواط.

بينما يحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 لتخطي الأهلي في الترتيب مع انتظار تعثر سبورتنج وعدم انتصاره بنتيجة 3-0.