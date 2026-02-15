مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

الأحد، 15 فبراير 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

جوهر نبيل - حسين لبيب

زار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة على منصبه.

وذلك في إطار زيارة رسمية لتهنئة الوزير بمناسبة توليه حقيبة الشباب والرياضة.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وتناول اللقاء استعراض رؤية نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، وخططه المتعلقة بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة التعاون في ملفات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الفرق الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة داخل الأندية الجماهيرية.

ومن جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على توفير المناخ الداعم للاستقرار الإداري والفني لجميع الأندية المصرية، والعمل علي الحفاظ على مكتسبات الرياضة المصرية وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وبدأ جوهر نبيل مهام عمله كوزير للشباب والرياضة يوم الأربعاء.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.

الزمالك جوهر نبيل حسين لبيب
