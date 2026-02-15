فالفيردي: سنتدرب 4 ساعات يوميا إذا لزم الأمر للتتويج بدوري الأبطال

الأحد، 15 فبراير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

فالفيردي - ريال مدريد

كشف فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد عن ثقته الكبيرة بتحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في ذهاب مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي لقناة ريال مدريد: "نستطيع تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم و إذا قلت لا فسيكون ذلك عارا علي، خاصة بصفتي قائدا لريال مدريد".

أخبار متعلقة:
فالفيردي: كورتوا يجعل مهمتنا أسهل.. وفينيسيوس ومبابي يمنحاننا راحة البال تشكيل ريال مدريد - عودة فالفيردي وكاريراس.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد بيتيس قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو

وواصل "إذا كان علينا أن نتدرب أربع ساعات من أجل الفوز بالبطولة، سنفعل ذلك، هذا النادي يستحق أن نكون مركزين بنسبة 100% على كرة القدم والفوز".

وأتم "غرفة الملابس كانت دائما موحدة، عندما تفوز بكل شيء يكون الأمر أسهل وتقل الخلافات".

وسيخوض ريال مدريد مباراة بنفيكا الثلاثاء المقبل على ملعب النور معقل بنفيكا في مباراة الذهاب.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة كبيرة أمام بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، مما جعل ريال مدريد يحتل المركز التاسع ويخوض منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16، فيما تأهل بنفيكا إلى الملحق بفضل هدف حارسه الأوكراني أناتولي تروبين في اللحظة الأخيرة.

وحقق ريال مدريد انتصارا هاما أمام ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني ليحتل مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت قبل أن يواجه برشلونة نظيره جيرونا غدا الإثنين.

فالفيردي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
نرشح لكم
أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا بعدما أذاقوا أرسنال مرارتها.. مساعد أرتيتا يكشف لـ في الجول دوره بتطور رميات تماس برينتفورد فابريجاس يهاجم موراتا: من لا يتحمل الاستفزاز فليبحث عن رياضة أخرى
أخر الأخبار
أليماني: شكوى برشلونة من الحكام يبدو لي غريبا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مباراتين فقط.. يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه الجديد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم ضد ويجان في الكأس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. مشادة قوية بين اللاعبين ساعة | الكرة الإفريقية
بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مهدى بن عطية يستقيل من منصبه كمدير رياضي لمارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: سنتدرب 4 ساعات يوميا إذا لزم الأمر للتتويج بدوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. مشادة قوية بين اللاعبين 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523398/فالفيردي-سنتدرب-4-ساعات-يوميا-إذا-لزم-الأمر-للتتويج-بدوري-الأبطال