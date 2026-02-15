فالفيردي: سنتدرب 4 ساعات يوميا إذا لزم الأمر للتتويج بدوري الأبطال

كشف فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد عن ثقته الكبيرة بتحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في ذهاب مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي لقناة ريال مدريد: "نستطيع تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم و إذا قلت لا فسيكون ذلك عارا علي، خاصة بصفتي قائدا لريال مدريد".

وواصل "إذا كان علينا أن نتدرب أربع ساعات من أجل الفوز بالبطولة، سنفعل ذلك، هذا النادي يستحق أن نكون مركزين بنسبة 100% على كرة القدم والفوز".

وأتم "غرفة الملابس كانت دائما موحدة، عندما تفوز بكل شيء يكون الأمر أسهل وتقل الخلافات".

وسيخوض ريال مدريد مباراة بنفيكا الثلاثاء المقبل على ملعب النور معقل بنفيكا في مباراة الذهاب.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة كبيرة أمام بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، مما جعل ريال مدريد يحتل المركز التاسع ويخوض منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16، فيما تأهل بنفيكا إلى الملحق بفضل هدف حارسه الأوكراني أناتولي تروبين في اللحظة الأخيرة.

وحقق ريال مدريد انتصارا هاما أمام ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف بالدوري الإسباني ليحتل مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت قبل أن يواجه برشلونة نظيره جيرونا غدا الإثنين.