خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري

الأحد، 15 فبراير 2026 - 16:02

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وتبدأ الجولة يوم الاثنين 16 فبراير وتنتهي الجمعة 20 من الشهر نفسه

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

الاثنين 16 فبراير

استاد القاهرة: مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية : 5 مساءً

استاد الاسكندرية: الاتحاد السكندري × سموحة : 5 مساءً

الخميس 19 فبراير

استاد القاهرة: الأهلي × الجونة : 9:30 مساءً

استاد السويس الجديد: المقاولون العرب × المصري: 9:30 مساءً

الجمعة 20 فبراير

استاد الإسماعيلية: الإسماعيلي × وادي دجلة : 9:30 مساءً

استاد 30 يونيو : بيراميدز × سيراميكا كليوباترا : 9:30 مساءً

استاد القاهرة: الزمالك × حرس الحدود : 9:30 مساءً

استاد غزل المحلة: غزل المحلة : 9:30 مساءً

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري تذكرتي
