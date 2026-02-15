ثيو هيرنانديز يغيب عن الهلال أمام الوحدة الإماراتي

الأحد، 15 فبراير 2026 - 14:53

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - الهلال

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال إلى إجراء العديد من التغييرات على القائمة المشاركة أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويحل الوحدة ضيفا على الهلال يوم الاثنين في ملعب المملكة أرينا.

وأوضح التقرير أن المدرب الإيطالي يعمل على سياسة التدوير ومنح الفرصة للاعبين من أجل تقديم ما لديهم من إمكانات.

وباتت مشاركة الفرنسي ثيو هرنانديز الظهير الأيسر، ضئيلة أمام الوحدة الإماراتي بسبب إصابة في مفصل القدم وضعته داخل العيادة الطبية وحرمته من المشاركة في مباراة الاتفاق التي كسبها الأزرق 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

وخاض هيرنانديز 28 مباراة بقميص الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، وبلغ مجموع دقائق مشاركته 2324 دقيقة.

كما شارك في جميع مباريات الفريق ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى حضوره في كأس الملك، فيما اقتصر غيابه في الدوري على مباراتين حتى الآن.

ويغيب عن اللقاء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق، بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي التي تمنع مشاركته في مرحلة الأدوار التمهيدية بما أنه لعب مع اتحاد جدة في الدور ذاته.

ويعاود الهلال تدريباته الأحد بعد الراحة التي منحها إنزاجي لجميع اللاعبين السبت.

الهلال الوحدة الإماراتي ثيو هرنانديز
