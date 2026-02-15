مجلس إدارة الأهلي يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

زار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة على منصبه.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وضم وفد الأهلي كل من محمود الخطيب ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وحازم هلال وإبراهيم العامري أعضاء مجلس الإدارة.

كما تواجد كل من سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وجمال جبر مدير الإعلام.

وأعرب مجلس إدارة الأهلي خلال زيارته عن ثقته الكبيرة في قدرة جوهر نبيل على تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والقاري ودعم المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.

ورحب جوهر نبيل بوفد الأهلي معربا عن تقديره الخاص لهذه الزيارة.

وبدأ جوهر نبيل مهام عمله كوزير للشباب والرياضة يوم الأربعاء.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.

