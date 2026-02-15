فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا

كشف هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن جاهزية رافينيا وبيدري واستبعاد راشفورد أمام جيرونا وحدد موعد عودة جافي للملاعب.

ويستعد برشلونة غدا الإثنين لمواجهة جيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتيليفي".

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "ماركوس راشفورد مستبعد لمباراة الغد، حالته تحسنت كثيرا، لكن يجب التقدم خطوة بخطوة".

وتابع "أما رافينيا سيكون جاهزا للمباراة وبيدري يتحسن ومستعد للعودة أما جافي ستتأجل عودته حتى مارس المقبل".

وواصل " نتوقع خصما منظما، يتمركز جيدا، ويحاول اللعب بشجاعة، والأهم الآن أن تدريبات اليوم كانت جيدة الديناميكية والحدة والثقة أيضا كانت حاضرة كما أننا سجلنا أهدافا".

وأردف "لقد خسرنا مباراة الخميس، وكان ذلك درسا لنا، لكننا سنمضي قدما، علينا تقبل الهزيمة ونركز في مباراة جيرونا، لم يكن خطأ الحكم أننا خسرنا، لكن علينا تغيير ما يمكننا تغييره".

وكشف "بعد مباراة أتلتيكو توجهت إلى الحكم وسألته بشأن الهدف الذي احتسب تسللا وقد كان هناك حوارا جيدا، لكن سيظل سريا".

وأضاف "بالنسبة لي كان أتلتيكو مستعدا للمعركة لعبت المباراة بمستوى دوري الأبطال في أول 45 دقيقة لم نمتلك العقلية التنافسية الجيدة، خصوصا في الالتحامات كانوا أكثر ديناميكية أريد أن أرى هذا من فريقي، واليوم أعجبني ما شاهدته في التدريب، ويجب أن ننقله إلى أرض الملعب غدا".

وأتم "علينا أن نتقدم للأمام فما زال الموسم طويلا وكل شيء ممكن إذا لعبنا كفريق وكان الجميع بنسبة 100%، فنحن نملك جودة كبيرة الهزائم تحدث من وقت لآخر، لكن الأهم هو كيف نرد عليها".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 19 انتصارا وتعادل واحد و3 هزائم.

ويقع جيرونا في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 6 انتصارات و8 تعادلات و9 هزائم.